La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este viernes 30 de octubre continuarán los trabajos de repavimentación sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Tucumán y avenida Rioja.
De esta manera el plan 50 cuadras alcanza el 89% de ejecución llegando a 77.875 de 87.000m2 completados.
De manera complementaria, durante la jornada se ejecutarán Tareas de Reposicionamiento de Tapas (BR y Tormenta) en la zona de intervención.
Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.
La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.
Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.