Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este viernes 30 de octubre continuarán los trabajos de repavimentación sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Tucumán y avenida Rioja.

De esta manera el plan 50 cuadras alcanza el 89% de ejecución llegando a 77.875 de 87.000m2 completados.

De manera complementaria, durante la jornada se ejecutarán Tareas de Reposicionamiento de Tapas (BR y Tormenta) en la zona de intervención.





Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.