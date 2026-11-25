En San Juan, la Dirección de Género informó que hasta octubre de 2026 se registraron aproximadamente 3.600 denuncias formuladas por mujeres en los Centros de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y en los dispositivos territoriales. El dato fue difundido en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que incluyeron acciones de concientización en la Peatonal de San Juan y en distintos puntos de la provincia. La cifra resulta relevante porque dimensiona la demanda de intervención estatal y de orientación jurídica y psicológica en casos de violencia intrafamiliar y de género.

La directora de Género, Valeria Díaz, explicó en diálogo con Radio Mil20 que las actividades se replicaron en toda la provincia con participación de los dispositivos territoriales y los municipios. La jornada principal tuvo como punto de encuentro el Cruce de las Peatonales, donde intervinieron la Dirección de Género, el Ministerio de Salud Pública y el dispositivo de Capital. Allí se organizaron talleres, juegos y propuestas interactivas para identificar distintas formas de violencia y difundir los espacios de asistencia disponibles.

Prevención y modalidades

Díaz sostuvo que el trabajo apuntó a visibilizar formas de violencia que suelen pasar desapercibidas. Señaló que no se trata solo de violencia física, sino también de modalidades psicológicas y económicas, que describió como más silenciosas y predominantes en las estadísticas. En ese marco, remarcó la necesidad de involucrar a la sociedad en la prevención y afirmó: “No siempre hay que responsabilizar a los otros y a las políticas que tiene el Estado. Hay que ver qué hacemos nosotros desde nuestro lugar, como papá, como mamá, como hermana, como compañera de trabajo, para poder frenar la violencia contra la mujer”.

Asesoramiento y circuito institucional

La funcionaria indicó que, además de las denuncias, existe una demanda importante de asesoramiento por parte de personas que atraviesan situaciones de violencia o que tienen dudas sobre cómo actuar y a qué organismo acudir. Según explicó, los equipos orientan sobre cuándo corresponde la intervención de la Justicia y cuándo debe actuar el Poder Ejecutivo. Esa distinción es central para el funcionamiento del sistema de atención, porque define el recorrido institucional de cada caso y el tipo de respuesta que puede brindarse desde cada área del Estado provincial.

Capacitación policial

Otro de los ejes informados por la Dirección de Género fue la formación de las fuerzas de seguridad. Díaz señaló que durante la segunda mitad de 2026 se desarrolló un seminario sobre violencia intrafamiliar y de género, organizado junto con la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal. La capacitación alcanzó a entre 90 y 94 efectivos policiales de distintos puntos de la provincia, a quienes se les brindaron herramientas psicológicas y legales para intervenir ante situaciones de violencia y acompañar a las mujeres que buscan asistencia o desean denunciar.

La directora explicó que la preparación del personal resulta clave porque, en muchos casos, la policía es la primera instancia que toma contacto con la víctima. También advirtió que, si en ese momento no existen herramientas suficientes para continuar el procedimiento, la denuncia puede no concretarse o la persona puede desistir de seguir adelante. En paralelo a esas acciones, la funcionaria ubicó la baja interanual de denuncias dentro de un esquema de trabajo preventivo desplegado desde comienzos de año en espacios públicos, escuelas y uniones vecinales. El seguimiento de esas políticas y de la evolución de las presentaciones ante los organismos provinciales seguirá siendo un indicador central para evaluar el alcance de la estrategia oficial.