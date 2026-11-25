La Municipalidad de Rivadavia continúa desarrollando tareas de limpieza, mantenimiento y prevención en diferentes sectores del departamento, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y mantener en condiciones los espacios públicos y canales.

Los trabajos incluyen el despliegue de maquinaria pesada para realizar tareas de profundización de canales y levantamiento de monda, permitiendo retirar sedimentos, residuos y material acumulado que puede dificultar la circulación del agua.





Estas intervenciones forman parte de un operativo permanente de mantenimiento y prevención que busca anticiparse a posibles inconvenientes, mejorar la infraestructura hídrica y brindar mayor seguridad a los vecinos.





Desde el municipio se continúa trabajando con presencia territorial y acciones concretas para mantener un departamento más limpio, ordenado y preparado.