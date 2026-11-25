María Rita Lascano detalló el proyecto que reemplaza al Sipad con dos boletas únicas y una sola urna. También fija reglas para candidaturas y castigos por desinformación con inteligencia artificial.

La diputada María Rita Lascano, del bloque Producción y Trabajo, explicó en Radio Mil20 los ejes del proyecto ELIGE, que propone modificar el sistema electoral de San Juan. La iniciativa plantea dos boletas únicas de papel, una sola urna, la eliminación de las PASO y nuevas condiciones para la presentación de candidatos a gobernador. También incorpora sanciones por la difusión de información falsa mediante inteligencia artificial.

Según la legisladora, la propuesta se presenta como una alternativa al Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), conocido como ley de lemas, que se aplicó en las elecciones provinciales de 2023. El cambio apunta a ordenar la oferta electoral y a modificar la forma en que se vota en los comicios provinciales. En ese esquema, el proyecto reemplaza las boletas partidarias utilizadas en la última elección.

Boletas y urnas Uno de los cambios centrales será la implementación de dos boletas únicas de papel. Una estará destinada a las categorías de gobernador, diputados proporcionales y diputados departamentales, mientras que la segunda incluirá a los candidatos a intendentes y concejales. Ambas se utilizarán en una sola urna, de modo que se unifiquen los votos en un único circuito de emisión y escrutinio.

Selección de candidatos El proyecto establece que cada espacio político, frente o alianza electoral podrá presentar un solo candidato por categoría en la elección general. La definición de esos postulantes quedará en manos de cada agrupación, que podrá establecer mecanismos internos abiertos o cerrados. Además, los partidos deberán informar ese sistema dentro del cronograma electoral y el gobernador podrá convocar a elecciones hasta 100 días antes de la fecha de los comicios.

A partir de esa convocatoria, el calendario prevé que a los 85 días deban inscribirse las alianzas electorales y agrupaciones políticas interesadas en participar. En esa misma instancia tendrán que comunicar cómo elegirán a sus candidatos. Diez días después, es decir, 75 días antes de la elección, se conocerán los precandidatos que competirán en esas internas. Una de las modificaciones más relevantes es que el Estado dejará de financiar ese proceso y los gastos quedarán a cargo de cada espacio político.

Requisitos y control electoral Otro de los puntos centrales de ELIGE fija condiciones para los espacios que quieran presentar candidatos a gobernador. Según detalló Lascano, deberán acompañar esa fórmula con listas de diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales en los 19 departamentos de San Juan. La exigencia busca que esas fuerzas tengan representación en todos los distritos electorales de la provincia. Sin embargo, la regla no opera en sentido inverso: un candidato a intendente podrá competir en un departamento sin necesidad de integrar una propuesta provincial.

IA y elecciones La iniciativa también incorpora sanciones por la difusión de información falsa o la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial durante los procesos electorales. La diputada sostuvo que se busca adaptar la legislación provincial a prácticas que ya circulan en otros ámbitos, como imágenes y materiales alterados con herramientas digitales. En ese marco, señaló que la Justicia Electoral deberá contar con herramientas para intervenir y que será necesario articular con áreas especializadas en delitos informáticos. El proyecto también contempla la posibilidad de que las elecciones provinciales se realicen de manera simultánea con los comicios nacionales o en una fecha separada.