La secretaria de Cultura detalló la programación central de la Fiesta Nacional del Sol y los valores de acceso. La venta presencial comenzará el 5 de noviembre.

La secretaria de Cultura de San Juan, Analia Vilches, confirmó la grilla de artistas y los precios de las entradas para la Fiesta Nacional del Sol. La funcionaria detalló la programación de las tres noches centrales y precisó los valores de acceso para cada sector.

El escenario mayor abrirá el viernes con Luck Ra y Tan Biónica. El sábado seguirán Diego Torres y Andrés Calamaro, mientras que el domingo cerrarán Desakatados, Ángela Leiva y Pepa Brizuela. Según explicó Vilches, cada noche comenzará con artistas sanjuaninos seleccionados por un jurado, en un proceso en el que hubo más de 600 inscriptos.

Valores y accesos La entrada general, que habilita el recorrido por la feria y el acceso al espectáculo del velódromo, costará 5.000 pesos, el mismo valor que el año pasado. La funcionaria sostuvo que ese ticket busca facilitar la concurrencia de familias a la celebración. Para el ingreso al escenario principal, las entradas anticipadas tendrán un valor desde 15.000 pesos.

Venta y sectores especiales La venta presencial y los trámites para sectores especiales se habilitarán desde el 5 de noviembre en el Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado de 9 a 19. Además, habrá un cupo diario de 1.000 entradas para jubilados y personas con discapacidad durante las tres noches. Una vez agotado ese cupo, se aplicará un descuento del 50%.

Montaje y organización El armado de las estructuras en el predio comenzó la semana pasada. Vilches indicó que la ambientación estará inspirada en Ischigualasto, como antesala a la apertura del Museo Paleontológico, y que Cultura y Gobierno coordinan el transporte público hacia el predio, como en ediciones anteriores. El sábado también se realizará la elección de las emprendedoras, a cargo del Ministerio de Producción, en una agenda que suma actividad institucional y comercial al evento.