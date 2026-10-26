En Santa Lucía, el gobernador Marcelo Orrego realizó una nueva distribución de netbooks. Fueron más de 1.100 equipos destinados a estudiantes de 5to grado de Primaria y de 2do año de Secundaria del departamento

El programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” superó las 18.400 computadoras entregadas a estudiantes de 5to grado y de 2do año en lo que va de 2026. El nuevo avance se concretó este lunes en Santa Lucía, donde se distribuyeron 1.106 netbooks en un acto realizado en el club Estudiantil, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego y demás autoridades provinciales.





Durante el acto, el mandatario dijo: “Hoy, en San Juan, podemos decir claramente que la política educativa es una política transversal. Cuando asumimos, la provincia tenía indicadores muy bajos en comprensión lectora y matemática. En poco tiempo, avanzamos con programas para mejorar la calidad educativa, fortalecer los aprendizajes e incorporar herramientas digitales, porque nuestros chicos no pueden quedar afuera del mundo que viene”.





Del total de equipos entregados en Santa Lucía, 623 corresponden a estudiantes de quinto grado de escuelas primarias de gestión estatal y 483 a alumnos de segundo año de escuelas secundarias de la misma gestión del departamento.





Esta jornada en el club Estudiantil se sumó a las distribuciones realizadas la semana pasada en el estadio Aldo Cantoni, cuando se entregaron 1.913 computadoras para estudiantes secundarios de Pocito y Chimbas, y otras 1.392 destinadas a alumnos de quinto grado de Primaria de Chimbas y de segundo año de Secundaria de Zonda y Ullum.





El despliegue territorial ya había alcanzado a alumnos de Rawson, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento.





La distribución, en tanto, continuará durante las próximas semanas en otros departamentos de la provincia.





Durante 2026, “Maestro de América, cultivando el futuro” también contempló la entrega de 3.000 computadoras para docentes. Los equipos estuvieron destinados a profesores de especialidades, celadores, docentes de equipos móviles y educadores de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).





La propuesta es impulsada por el Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. La entrega de dispositivos se complementa con formación digital para docentes y acciones orientadas a acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.





En ese marco, la iniciativa se vincula con otras políticas educativas provinciales, como el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”, además de las propuestas de formación digital destinadas a los educadores.





La adquisición de las computadoras se realizó con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.





Durante 2025, en tanto, se entregaron 25.000 netbooks a estudiantes y 5.000 notebooks a docentes, en el primer año de implementación del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”.