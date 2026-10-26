El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ejecuta trabajos de reconstrucción de losas de hormigón en la avenida Costanera (RP 107), en Chimbas. La intervención se desarrolla entre avenida Benavídez y calle Ingeniero Quiroga y está a cargo del Departamento Conservación, dentro de una planificación de mantenimiento de la red vial provincial.

En esta primera etapa, la repartición completó la reconstrucción de 168 metros cuadrados de calzada. La reparación se hizo con hormigón H25, de 25 centímetros de espesor, un material utilizado para aportar resistencia al tránsito y extender la vida útil de la obra. La reposición apunta a corregir sectores con deterioro estructural de la calzada rígida.

Secuencia de obra Las tareas incluyen la organización de la logística, la señalización del sector, la demolición de las superficies dañadas y el retiro de escombros. Después se realiza la restitución de la base y su compactación, antes del hormigonado y del curado del material. Ese esquema permite intervenir sin detener por completo la circulación sobre el corredor vial.





Más intervenciones previstas La DPV también prevé un barrido de bacheo en los 1.500 metros del tramo de pavimento rígido, con el objetivo de atender otros sectores deteriorados de la calzada. Además, se harán modificaciones provisorias en la isleta ubicada en la intersección de avenida Costanera (RP 107), avenida Almirante Brown y avenida Benavídez (RP 113). Según lo informado, esos trabajos forman parte del acondicionamiento previo a la realización del evento IRONMAN.

Tránsito y seguridad vial Las tareas se desarrollan con un corte de media calzada y sin interrupción total del tránsito. El sector permanece señalizado y con medidas de seguridad para permitir la circulación de vehículos mientras avanzan las obras, en una zona donde la transitabilidad se ve afectada de manera parcial. La intervención deja pendiente la continuidad de las tareas de conservación sobre el resto del tramo y la finalización de los ajustes vinculados al evento deportivo.