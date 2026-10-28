El parte de este miércoles 28 de octubre a las 6 indicó que no hay rutas nacionales intransitables en la provincia. El organismo mantiene tareas de mantenimiento e inspección.

Vialidad Nacional, a través de su distrito San Juan, informó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución, según el parte de estado de rutas emitido este miércoles 28 de octubre de 2026, a las 6.

El comunicado oficial precisó que las condiciones actuales permiten circular por los distintos corredores nacionales, aunque recomendó a los conductores mantener la atención y adoptar las medidas de seguridad necesarias durante sus desplazamientos. La advertencia se inscribe en un relevamiento de rutina sobre la red vial, que puede modificarse según la evolución del tránsito y del estado de la calzada.

Mantenimiento e inspección En paralelo, personal y equipos de Vialidad Nacional trabajan sobre la red vial con tareas de mantenimiento e inspección destinadas a supervisar las condiciones de circulación y preservar la seguridad de los usuarios. Ese tipo de intervenciones forma parte de la operatoria habitual del organismo para sostener la transitabilidad y detectar eventuales riesgos en la traza.

Desde el organismo recordaron la importancia de conducir con precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal que trabaja en las rutas. La recomendación alcanza a los distintos corredores nacionales relevados en la provincia y se mantiene vigente mientras continúen las tareas en terreno.

El estado de transitabilidad corresponde al relevamiento realizado a las 6 de este miércoles, por lo que se recomendó mantenerse informado ante posibles cambios en las condiciones de circulación durante la jornada. El parte oficial no informó rutas intransitables en San Juan al momento de la publicación.