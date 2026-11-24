El Departamento de Hidráulica de San Juan presentó el pronóstico de escurrimiento para el ciclo 2026-2027, con una proyección de mayor disponibilidad de agua en los ríos San Juan y Jáchal. El informe oficial señala una recuperación del recurso hídrico provincial después de varios años de sequía.

Para el río San Juan, el organismo estimó un derrame anual de 2.700 hectómetros cúbicos (hm³), con un rango posible de entre 2.022 y 3.375 hm³. Según el mismo cálculo, ese volumen equivale al 142% del promedio histórico y resulta 3,7 veces superior al del ciclo anterior, que cerró con 738 hm³. La magnitud del dato incide en la planificación del riego, el abastecimiento y el seguimiento de la temporada hídrica.

Río Jáchal

Para el río Jáchal, la proyección anual es de 410 hm³, con un rango estimado de entre 307,8 y 511,7 hm³. El informe indica que esa cifra representa el 128,1% de su promedio histórico. En términos operativos, el dato también marca una mejora respecto de las temporadas previas y obliga a mantener el monitoreo sobre la evolución real de los caudales.

Las proyecciones se elaboraron con relevamientos de nieve en la alta cordillera realizados el 30 y 31 de octubre, junto con los registros de las estaciones de medición de caudal. El equipo de Estudios Hidrológicos del organismo incorporó además datos históricos para el cálculo del pronóstico. Ese método permite estimar el comportamiento de la temporada, aunque la confirmación final depende de la evolución climática y de los aportes efectivos a los ríos.

Meses de mayor aporte

En el río San Juan, diciembre aparece como el mes de mayor aporte de agua, con un caudal medio previsto de 186 metros cúbicos por segundo (m³/s). Para enero, el informe prevé 163 m³/s, y para febrero, 134 m³/s. En el río Jáchal, los caudales más altos se esperan entre noviembre y enero, con un pico en enero de 26 m³/s. Hidráulica seguirá los registros durante la temporada para comparar las estimaciones con los caudales efectivamente medidos en ambos cursos de agua.