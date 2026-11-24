La Fiesta Nacional del Sol 2026 se desarrolló bajo un amplio dispositivo de prevención y seguridad que permitió controlar multitudes de hasta 100.000 personas por jornada, realizar evacuaciones en menos de 10 minutos y cerrar las cuatro noches sin incidentes graves.

El trabajo policial estuvo presente desde la apertura hasta la desconcentración total. En el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se mantuvo el monitoreo permanente de 161 cámaras, con control de accesos, puertas de evacuación y egresos, mientras en el terreno los efectivos ordenaron el tránsito, custodiaron los desplazamientos masivos y acompañaron la salida del público. Estuvieron afectados alrededor de 750 efectivos policiales por noche.





La primera noche fue la primera prueba del operativo. La Policía acompañó el desplazamiento ordenado del público hacia el Estadio del Bicentenario a partir de las 23:40, con los shows de Turf y Tan Biónica. La desconcentración se realizó por la explanada y los accesos habilitados, sin incidentes. Esa noche se registraron 34 intervenciones médicas y 5 personas extraviadas, todas habidas y restituidas gracias a la rápida intervención.





La segunda noche puso a prueba la capacidad de respuesta ante la emergencia climática. A las 16:00, el COE dispuso suspender la Feria ante el alerta por fuertes vientos, por riesgo de derrumbe de estructuras, carpas y stands. La decisión permitió concentrar el operativo en el Velódromo y en el escenario central. El viento sur ingresó a las 21:00 y a las 22:00 alcanzó ráfagas de 70 km/h, mientras la temperatura caía de 36 a 20 grados. Pese a las condiciones, el show de Diego Torres finalizó a las 02:35 ante 24.000 personas y la evacuación del Estadio se completó en 9 minutos, de manera ordenada. Se registraron 19 asistencias médicas leves, sin traslados, ninguna persona extraviada y una persona aprehendida, alojada en Comisaría 36ª. El evento cerró a las 03:20.





La tercera noche fue la de mayor exigencia. Antes del inicio, desde el COE Central, con Control Operativo y personal del escenario central, se controlaron las puertas magnéticas para la evacuación y se verificaron puertas y portones de egreso para una rápida desconcentración ante la activación de protocolos. La Policía custodió cada tramo del cronograma. A las 05:12 se desactivó la desimantación de las puertas. Esa noche hubo 90 asistencias médicas, con 5 traslados al Hospital Rawson, 29 menores extraviados, todos restituidos, y 2 personas aprehendidas por contravención en Maurín y calle 6, con intervención del Juzgado de Faltas de Pocito. El evento finalizó a las 05:45.





La cuarta noche cerró el operativo con presencia en territorio. El dispositivo comenzó a las 17:30, y se desarrolló solo en la Feria. Alrededor de la 01:30, se estimaban 25.000 personas en la Feria. Los estacionamientos quedaron completos. Se registraron 29 asistencias médicas, un traslado por una posible fractura, 21 menores extraviados y 2 vehículos removidos. El operativo contó con 289 efectivos policiales, 4 ambulancias y 12 integrantes de Salud, y el evento finalizó a las 04:20.





El operativo vial: solo 3 choques con daños materiales en cuatro noches





Al dispositivo general se sumó el trabajo específico de la Dirección D-7, que llevó adelante un operativo especial de prevención y seguridad vial en las inmediaciones del Estadio San Juan del Bicentenario durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre.





El objetivo fue garantizar el ordenamiento y la fluidez del tránsito vehicular, además de brindar seguridad a los asistentes y a quienes circulaban por los sectores aledaños al predio. Para eso se establecieron cortes, desvíos y regulaciones del tránsito, de acuerdo con las necesidades operativas y la afluencia vehicular registrada durante las cuatro jornadas.





Como resultado de ese operativo, en las cuatro noches se registraron:





- 3 colisiones vehiculares, en todos los casos con daños materiales, sin consecuencias de mayor gravedad

- 1 acta de infracción labrada por personal interviniente

- Sin novedades en cuanto a personal policial afectado y medios logísticos utilizados





Desde la Dirección D-7 destacaron que el dispositivo se desarrolló con normalidad, cumpliéndose las tareas preventivas y de regulación vehicular previstas, lo que contribuyó al ordenamiento del tránsito y al normal desarrollo de las actividades programadas.





En total, en las cuatro noches se asistió a 172 personas, se restituyó a 55 extraviados, se aprehendió a 3 personas y se registraron solo 3 colisiones viales sin heridos. El resultado refleja un operativo sostenido, con monitoreo permanente, evacuaciones controladas, tránsito ordenado y presencia policial en cada punto clave del predio.



