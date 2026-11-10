La directora de Empleo y Formación participó del encuentro con el papa en la UCA. Planteó que la provincia debe preparar trabajadores para la demanda privada, incluida la minería.

Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación de San Juan, participó del encuentro que el papa León XIV mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). En diálogo con Radio Mil20, la funcionaria describió la experiencia y la vinculó con el debate sobre empleo, formación y oportunidades laborales. Según dijo, recibió la invitación en el marco del Consejo Federal del Trabajo, espacio en el que intervienen representantes de distintas jurisdicciones para abordar políticas laborales.

Lectura del mensaje papal Cuk sostuvo que el mensaje del Pontífice fue “muy conmovedor” y afirmó: “Desde mi lugar, me voy con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar en el territorio”. También señaló que las palabras de León XIV reflejaron aspectos positivos y negativos de la realidad argentina, y que escuchar ese diagnóstico desde una figura internacional invita a “redoblar los esfuerzos” desde la función pública. La funcionaria no aportó precisiones adicionales sobre medidas concretas derivadas de ese encuentro.

Dignidad y empleo Uno de los ejes que destacó fue la relación entre trabajo y dignidad. Cuk coincidió con el planteo del Papa al sostener que el empleo no es solo una fuente de ingresos, sino también una herramienta de desarrollo personal y social. En esa línea, expresó: “Hay que dignificar a la persona y la dignidad pasa por el trabajo”. También remarcó que la gestión estatal debe actuar en un contexto en el que “las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados”.

Capacitación para la demanda privada La directora de Empleo y Formación puso el foco en la necesidad de fortalecer la capacitación laboral frente a las oportunidades que se proyectan para San Juan, en particular por el crecimiento de la actividad minera. Dijo que el objetivo de su área es que los sanjuaninos identifiquen sus habilidades, accedan a herramientas formativas y se preparen para responder a las demandas del sector privado. En ese marco mencionó el programa provincial “Aprender, Trabajar y Producir”, que articula con distintos ministerios y busca vincular necesidades empresarias con formación de trabajadores.

Perspectivas provinciales Cuk afirmó que la provincia tendrá “muchas posibilidades”, aunque sostuvo que será necesario preparar a la población para aprovecharlas. También pidió “un llamado a la solidaridad de parte del sector privado” para articular el trabajo con el Estado. Como cierre, planteó que el desafío es que los trabajadores sanjuaninos estén preparados para cambios que se avecinan y puedan acceder a empleos de calidad, en un escenario donde la formación aparece como variable central para la inserción laboral.