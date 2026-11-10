La Catedral de San Juan montará pantallas detrás del templo para seguir la misa del papa León XIV en Luján . La ceremonia será este miércoles 11 de noviembre y tendrá operativo de seguridad y restricciones de acceso.

Imagen ilustrativa

La Catedral de San Juan instalará pantallas gigantes detrás de la iglesia para que los fieles sigan en vivo la llegada del papa León XIV a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde este miércoles 11 de noviembre encabezará una misa de cierre de su visita a la Argentina. La propuesta busca habilitar un seguimiento local de un acto religioso que concentrará atención en Buenos Aires y en distintos puntos del país. En la provincia, la transmisión permitirá acompañar la ceremonia sin trasladarse al santuario bonaerense.

Las pantallas estarán ubicadas en el sector posterior de la Catedral y retransmitirán la llegada del Sumo Pontífice al santuario de Luján. Según lo informado, se espera una convocatoria importante de fieles provenientes de distintas jurisdicciones. La iniciativa se inscribe en una jornada que, por su alcance religioso y su cobertura nacional, tendrá seguimiento simultáneo dentro y fuera de la provincia.

Ceremonia y recorrido La misa está prevista para las 10 en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y se extenderá hasta el mediodía. Antes de llegar al santuario, León XIV recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso a la ciudad. Ese trayecto forma parte del dispositivo previsto para la despedida del pontífice antes de su partida hacia Perú.

Operativo de seguridad El encuentro estará acompañado por un operativo de seguridad que incluirá cortes de tránsito, desvíos y modificaciones en el transporte público. Además, el acceso peatonal a Plaza Belgrano estará restringido entre la medianoche y las 6 del miércoles para las personas que no cuenten con invitación. Esas medidas condicionarán la circulación en la zona del santuario durante la mañana y explican la organización previa del dispositivo.

En ese contexto, la Catedral de San Juan ofrecerá un punto de seguimiento local para la jornada papal, mientras en Luján se concentrará la mayor parte de la actividad litúrgica y de seguridad. La transmisión en la provincia quedará disponible para acompañar la misa de cierre y el desplazamiento final del Papa antes de su salida del país.