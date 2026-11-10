El gobernador encabeza un acto de entrega de equipos para estudiantes de primaria y secundaria. La Provincia no informó cuántas computadoras se distribuirán.

El gobernador Marcelo Orrego participa este martes 10 de noviembre de un acto de entrega de computadoras para alumnos de primaria y secundaria de Rivadavia. La actividad se realiza en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El encuentro está previsto para las 10:30 horas en la sede de CEPAS Sanjuanina, ubicada en Rastreador Calivar 239 norte, en Rivadavia. Según la información oficial, las familias del departamento podrán acercarse al lugar para conocer los detalles de la entrega.

La iniciativa se inscribe en una política de provisión de herramientas tecnológicas para estudiantes del sistema escolar provincial. El objetivo declarado es que los alumnos continúen sus estudios en mejores condiciones, aunque no se precisó el alcance material de la distribución. Hasta el momento, el Gobierno provincial no informó cuántos equipos serán entregados.

La ausencia de esa cifra deja abierto un dato central para dimensionar el alcance presupuestario y operativo del programa. Tampoco se comunicaron plazos de continuidad ni si la entrega se repetirá en otros departamentos. En ese marco, el acto de este martes funciona como una primera referencia pública de la medida en San Juan.