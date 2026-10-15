El INPRES informó que el movimiento ocurrió el miércoles a las 21:50 y no dejó daños ni personas afectadas.

Un sismo de magnitud 3,5 se registró en la noche del miércoles en San Juan, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento se percibió de manera leve en localidades del oeste y del centro provincial, sin consecuencias materiales informadas hasta el momento.

El evento ocurrió a las 21:50, hora local, con epicentro a 28 kilómetros al sur de Iglesia, a 65 kilómetros al suroeste de Jáchal y a unos 76 kilómetros al noroeste de Talacasto. El organismo estimó una profundidad de 10 kilómetros, un dato relevante porque incide en la forma en que se siente un temblor en superficie.

Intensidad percibida De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, que mide la intensidad observada por las personas y no la energía liberada, el movimiento alcanzó grado III en Villa Iglesia. En esa localidad, el INPRES indicó que algunas personas lo notaron estando en reposo.

En Rodeo y en la Ciudad de San Juan, la intensidad fue menor, entre II y III, y se percibió sobre todo en pisos altos. Esa diferencia entre magnitud e intensidad explica por qué un mismo sismo puede sentirse con distinta fuerza según la distancia al epicentro y las características del lugar.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas afectadas. El INPRES recordó que San Juan se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de movimientos forma parte del registro habitual de la provincia.

El dato a seguir es que, por ahora, no hubo reportes de consecuencias asociadas al temblor y el informe oficial se limita a la localización, magnitud e intensidad del evento. En ese marco, cualquier actualización sobre efectos en infraestructura o novedades de organismos locales dependerá de nuevas comunicaciones oficiales.