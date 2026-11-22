El Gobierno de San Juan confirmó que los tickets adquiridos para el sábado 21 de noviembre, suspendido por fuertes vientos, podrán usarse este domingo 22 para ingresar a la Feria y al Velódromo Vicente Chancay en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

Las personas que compraron entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026 y no pudieron asistir durante la jornada del sábado 21 de noviembre debido a la suspensión de las actividades por el fuerte viento podrán utilizarlas este domingo 22. Así lo confirmó el Gobierno de San Juan junto con la organización del evento, que informó que los tickets tendrán validez para ingresar tanto a la Feria como al Velódromo.

Suspensión por viento

La decisión se tomó luego de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender las actividades previstas en la Feria durante el sábado. Las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la provincia motivaron la medida preventiva, que alcanzó a los stands, los patios de comidas y los espectáculos locales programados en ese sector del predio.

Validez para el domingo

Quienes tenían previsto recorrer la Feria o asistir a las actividades del sábado y no pudieron hacerlo por la suspensión tendrán la posibilidad de aprovechar sus entradas durante la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol. La organización aclaró que los tickets correspondientes al 21 de noviembre podrán presentarse este domingo 22 para acceder a ambos espacios.

Qué espacios abarca

La medida incluye el ingreso tanto a la Feria como al Velódromo Vicente Chancay, los dos sectores comprendidos en las entradas emitidas para la jornada suspendida. Según informó la organización del evento, busca dar respuesta a los asistentes que habían adquirido sus tickets para el sábado y vieron modificados sus planes por el alerta meteorológico.

Datos a seguir: la última jornada de la FNS 2026 se desarrollará este domingo 22 de noviembre, con la posibilidad de recuperar el acceso a los espacios incluidos en las entradas del sábado suspendido.