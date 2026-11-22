El influencer sanjuanino filmó distintos espacios del predio y subrayó la variedad de propuestas. También señaló su interés por los autos antiguos y de competición.

El influencer sanjuanino Juanchi Femenia recorrió las Pistas del Sol durante la Fiesta Nacional del Sol y describió la variedad de propuestas que ofrece esta edición del evento. En una entrevista con Telesol, explicó que llegó temprano al predio con la intención de registrar los distintos sectores.

«Me vine de temprano justamente para filmar cada sector de las Pistas del Sol», dijo. Según contó, la extensión del espacio y la cantidad de actividades hacen difícil abarcar todo en una sola recorrida, por lo que optó por organizar la visita por áreas. La modalidad de recorrido le permitió concentrarse en los espacios que más le interesaban y mostrar su contenido en forma segmentada.

Turismo, deporte y cultura En ese momento, Femenia estaba en el sector destinado al turismo, el deporte y la cultura, uno de los que más le llamó la atención por la diversidad de propuestas. Allí observó vehículos de distintos tipos, entre ellos autos antiguos y de competición, además de alternativas vinculadas con disciplinas deportivas. La presencia de esas muestras le permitió combinar el registro audiovisual con la observación de actividades recreativas y expositivas.

Uno de los espacios que más valoró fue el de los vehículos clásicos. El influencer señaló que es fanático de los autos antiguos y destacó el estado de conservación de las unidades exhibidas. También mencionó una camioneta Toyota adaptada para el trabajo rural, que le resultó especialmente llamativa durante el recorrido. «A mí me gustan mucho las camionetas», comentó mientras señalaba algunos de los vehículos expuestos.

Actividad acuática La recorrida también incluyó una referencia a las propuestas deportivas disponibles en el predio. Consultado sobre la posibilidad de probar las actividades acuáticas, Juanchi Femenia contó que recientemente se había comprado un kayak junto a su padre y que esperaba la oportunidad de estrenarlo. Ante la propuesta de sumarse a un desafío y dejarlo registrado, aceptó con una frase que dejó en claro su predisposición: «Desafío aceptado. Normal nunca fui, así que no tengo problema».

La participación de Femenia se inscribió en una edición de la Fiesta Nacional del Sol que reúne propuestas culturales, turísticas, deportivas y recreativas para distintos públicos. Su paso por las Pistas del Sol mostró el esquema de sectores del predio y la variedad de actividades disponibles para los visitantes. El recorrido dejó como dato central la amplitud de la oferta y la posibilidad de seguir ampliando contenidos en próximas visitas.