La empresa provincial ejecuta tareas preventivas en varios departamentos para proteger instalaciones y sostener el servicio. Los trabajos se coordinan con áreas del Estado ante un posible aumento de precipitaciones.

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño provoque precipitaciones intensas y crecientes en distintos puntos de San Juan, organismos provinciales avanzan con trabajos preventivos en varios departamentos. Las intervenciones buscan resguardar instalaciones esenciales, evitar daños en la infraestructura y reducir las consecuencias que podrían generar los eventos climáticos.

Coordinación provincial Javier Sánchez, gerente de Operaciones de Obras Sanitarias, explicó en diálogo con Radio Mil20 que las tareas se coordinan en el marco del Comité Provincial de Emergencia (COPRE), con la participación de distintas áreas del Estado. Entre ellas mencionó a Hidráulica, Vialidad, Defensa Civil y la propia empresa sanitaria, que trabajan de manera conjunta en la identificación de sectores vulnerables. «Todos hemos participado en un cierto grado, atacando y tratando de mitigar todos los puntos en la provincia, tomando acciones y contratando maquinaria con el fin de proteger todas las instalaciones», señaló el funcionario.

Los operativos se desarrollaron en Calingasta, Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y distintas localidades del Gran San Juan. En cada lugar se realizaron intervenciones de acuerdo con las necesidades de la infraestructura y los posibles riesgos derivados de las lluvias. En Calingasta, por ejemplo, se ejecutaron tareas para proteger instalaciones ubicadas en Gendarmería, Sorocayense y Tamberías. En Jáchal, los trabajos estuvieron vinculados con la protección de algunos tendidos eléctricos que abastecen de energía a la zona de Pampa del Chañar.

Defensas y desvío de cauces Otra de las intervenciones se desarrolla en Valle Fértil, particularmente en Cienaguita, donde se utiliza maquinaria para modificar el curso de algunos cauces y construir defensas. El objetivo es evitar que las crecientes afecten las instalaciones de Obras Sanitarias y comprometan la prestación del servicio. En el sector de Marquesado también se realizaron obras preventivas en la zona de El Pinar, donde funcionan tres perforaciones que abastecen a la planta potabilizadora de Marquesado.

Servicios esenciales Sánchez explicó que históricamente ese punto presentaba inconvenientes durante las bajadas de creciente. Por eso, se trabajó en el desvío de los cauces para reducir el impacto del agua sobre las instalaciones. La importancia de estas perforaciones radica en que permiten sostener las reservas cuando las lluvias provocan un aumento de la turbiedad en las tomas de agua. De esta manera, se busca mantener el abastecimiento ante posibles dificultades en el proceso de captación.

También se realizaron trabajos en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Cerro Barbosa. Según explicó el gerente, durante las precipitaciones intensas parte del agua de lluvia ingresa a las redes colectoras, lo que incrementa considerablemente el caudal que debe procesar la planta. Para evitarlo, se construyeron desagües alternativos que permiten conducir el agua de lluvia por otros drenajes y evitar que termine incorporándose a las redes cloacales. La intervención apunta a que el incremento del caudal durante las tormentas no perjudique el funcionamiento de la planta ni los procesos de producción y tratamiento de los líquidos.

De esta manera, Obras Sanitarias mantiene los trabajos preventivos junto con otros organismos provinciales, con intervenciones en distintos departamentos para reducir los riesgos que podrían presentarse ante un escenario de lluvias abundantes y crecientes. La continuidad de estas tareas dependerá de la evolución meteorológica y de la respuesta de la infraestructura en los puntos más expuestos.