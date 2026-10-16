De 772 inscriptos, 63 aprobaron dactilografía y ortografía para ingresar al Poder Judicial de San Juan. La próxima etapa será un curso virtual obligatorio.

El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan en la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende Jáchal e Iglesia, dejó a 63 aspirantes en carrera sobre 772 inscriptos iniciales. La reducción se produjo tras las pruebas de dactilografía y ortografía, que constituyen una instancia eliminatoria del proceso de selección para el ingreso 2026.

Según informó el Poder Judicial, 405 personas se presentaron a rendir los exámenes realizados el 14 y 15 de octubre en la ciudad de San José de Jáchal. De ese total, 132 aprobaron dactilografía y quedaron habilitadas para pasar de inmediato a ortografía. En esa segunda evaluación, solo 63 consiguieron aprobar y continuar en el proceso.

La información oficial muestra que menos del 9% de los inscriptos originales superó ambas pruebas. Si se toma como base a quienes efectivamente se presentaron, el porcentaje de aprobación de las dos instancias fue de alrededor del 15,5%. Ese resultado delimita el universo de postulantes que seguirá hacia las etapas siguientes del concurso.

Próxima instancia

La etapa que viene será un curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado. El Poder Judicial de San Juan indicó que la fecha y las condiciones de realización serán comunicadas oportunamente a través de su página web institucional.

Con las pruebas de dactilografía y ortografía ya concluidas, el concurso avanza con un número de aspirantes sensiblemente menor al que inició la convocatoria. El dato relevante para el seguimiento del proceso será la comunicación oficial sobre el curso virtual y el cronograma posterior de evaluación.