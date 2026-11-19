La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público llevará actividades educativas, recreativas y tecnológicas al evento. Habrá propuestas sobre seguridad vial, prevención sísmica y trabajo operativo de las áreas provinciales.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público participará en la Fiesta Nacional del Sol 2026 con un stand interactivo que concentrará actividades educativas, recreativas y tecnológicas para toda la familia. La propuesta se desarrollará durante todas las jornadas del evento, en el sector destinado a los organismos gubernamentales. Según la repartición, el objetivo es mostrar quiénes participan, cómo trabajan y por qué esas acciones fortalecen la seguridad en la provincia.

Recorridos y demostraciones En ese espacio, los visitantes podrán sacarse fotos junto a móviles policiales, unidades de Protección Civil, elementos de Bomberos y un torreón del Servicio Penitenciario Provincial. También habrá un circuito de seguridad vial, donde personal del D7 explicará normas de circulación, prioridad de paso, rotondas y señalización. La propuesta apunta a combinar divulgación institucional con prácticas de prevención y convivencia vial.

Herramientas interactivas El stand incluirá juegos para que grandes y chicos conozcan el rol de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales mediante actividades de memoria y pantallas informativas. Además, el CISEM 911 y el D8 dispondrán de un sector en el que el público podrá visualizar una escena y desempeñar tareas operativas por un momento. La iniciativa busca acercar procedimientos que habitualmente se desarrollan fuera del alcance del público general.

Prevención sísmica Protección Civil contará con una maqueta sísmica para identificar zonas seguras, puntos de evacuación y acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo. Ese sector estará a cargo de especialistas que brindarán explicaciones prácticas orientadas a la prevención. La referencia al fenómeno “El Niño” incorpora un marco climático que suele exigir mayor atención sobre riesgos y respuestas de emergencia.

De acuerdo con la Secretaría, estas propuestas buscan acercar a la comunidad herramientas útiles y mostrar los servicios que la repartición pone a disposición de la ciudadanía. La presencia en la Fiesta Nacional del Sol 2026 permitirá concentrar en un solo espacio dispositivos de seguridad, prevención y educación pública. El despliegue será durante todo el desarrollo del evento, en el área asignada a los organismos del Gobierno provincial.