Durante la jornada, se brindó información sobre las acciones que deben llevarse adelante ante eventuales contingencias climáticas.

Empleados de las distintas áreas de la Municipalidad de Pocito participaron de una capacitación destinada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia relacionadas con el Fenómeno del Niño.





Durante la jornada, se brindó información sobre las acciones que deben llevarse adelante ante eventuales contingencias climáticas, haciendo especial hincapié en la importancia de la coordinación y el trabajo conjunto entre las diferentes áreas municipales.





Además, se abordaron las zonas más sensibles del departamento, con el objetivo de identificar los sectores que requieren mayor atención y planificación frente a posibles lluvias intensas, crecidas y otras situaciones que puedan poner en riesgo a los vecinos.





Esta instancia de formación busca fortalecer las herramientas de prevención y preparación del personal municipal, permitiendo contar con una respuesta organizada y eficiente para cuidar a la comunidad de Pocito ante los posibles efectos del Fenómeno del Niño.





El intendente de Pocito, Fabian Aballay, señaló: “La prevención es fundamental para cuidar a nuestros vecinos. Por eso, es importante que todas las áreas del municipio estén preparadas y trabajen de manera coordinada ante cualquier eventualidad climática. Queremos anticiparnos, planificar y contar con personal capacitado para dar respuestas rápidas y eficientes cuando sea necesario”.





“Nuestro compromiso es estar cerca de la comunidad y trabajar permanentemente para reducir los riesgos. Estas capacitaciones nos permiten fortalecer la organización municipal y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar a los vecinos de Pocito”, añadió el jefe comunal.