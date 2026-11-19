La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable coordinará la recolección antes, durante y después del evento. El plan prevé contenedores diferenciados, promotores ambientales y camiones de apoyo.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Subsecretaría de Residuos, implementará un operativo integral de gestión de residuos durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. El dispositivo abarcará las etapas previa, durante y posterior a la celebración, con destino final en el Parque de Tecnologías Ambientales. La medida busca ordenar la recolección en un evento de alta concentración de público y actividad comercial.

Las tareas previas ya comenzaron con el retiro de los residuos generados durante los ensayos y el armado de los stands. Ese trabajo quedó a cargo de la Subsecretaría de Residuos, que interviene en la limpieza inicial del predio antes del inicio formal de la fiesta. La primera fase resulta relevante porque define el volumen de material que ingresará al circuito de tratamiento durante los días centrales del evento.

Separación en origen

Para los días de la fiesta, la Secretaría de Ambiente dispondrá 150 contenedores de 100 litros, identificados para diferenciar residuos reciclables y no reciclables. A esos recipientes se sumarán otros 200 provistos por la producción del evento. La separación en origen contará además con el acompañamiento de 30 promotores ambientales, que recorrerán el predio para orientar a los visitantes sobre la disposición correcta de los residuos.

Recolección y tratamiento

El operativo también prevé un circuito específico para el aceite vegetal usado generado en los puestos gastronómicos. Según la información oficial, una empresa contratada tendrá a su cargo el retiro de ese material. Para la recolección general, la Subsecretaría de Residuos dispondrá de tres camiones compactadores propios, mientras que el Ministerio de Infraestructura aportará otras dos unidades para reforzar el servicio.

El esquema anunciado por el Gobierno provincial se extenderá desde los preparativos hasta la finalización del evento y tendrá como objetivo garantizar la recolección y la correcta gestión de los residuos generados. La variable operativa a seguir será la articulación entre los equipos de Ambiente, la producción de la fiesta y los servicios de transporte y tratamiento, en un evento que concentrará múltiples flujos de desechos en un mismo predio.