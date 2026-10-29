La sanjuanina de 32 años sigue sin ser localizada tras el choque de trenes en España. Sus allegados difundieron un contacto para recibir información.

La familia de Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina de 32 años involucrada en el choque de trenes ocurrido en España, difundió un pedido de ayuda para obtener información sobre su paradero. La búsqueda se mantiene abierta ante la falta de una confirmación oficial sobre su situación.

“Buscamos a Ana Martina. Comunicate al +34 651401135 por cualquier información que tengas”, expresaron sus allegados en un mensaje que empezó a circular en redes sociales. La difusión apunta a reunir datos que permitan ubicarla o aportar elementos útiles a las autoridades que trabajan en el caso.

Según la información que trascendió a través de su entorno, distintos medios nacionales publicaron que la joven habría muerto como consecuencia del siniestro ferroviario, pero la familia sostiene que todavía no recibió una notificación oficial que confirme esa versión. También indicó que el cuerpo de Ana Martina aún no fue localizado. En ese marco, la situación sigue sin definición pública y con versiones contrapuestas sobre el desenlace del accidente.

Su hermano, internado

Zacarías Conte Grand, hermano de la joven y también pasajero de una de las formaciones involucradas, permanece internado en España. De acuerdo con lo informado por familiares, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, aunque sufrió fracturas y otros golpes durante el impacto. Ese dato alivió parcialmente el cuadro familiar, pero no despejó la incertidumbre sobre Ana Martina.

Víctimas y asistencia

El accidente ferroviario provocó una amplia movilización de los servicios de emergencia y dejó decenas de víctimas fatales, según el reporte difundido en el contexto del siniestro. Mientras continúan las tareas de identificación de las víctimas, la familia de los hermanos sanjuaninos aguarda novedades de las autoridades españolas y de los equipos intervinientes. Por ahora, el número compartido en redes sigue siendo el canal habilitado para recibir cualquier información sobre la joven nacida en San Juan.