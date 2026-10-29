Cristian Asinelli detalló el préstamo aprobado el 1 de octubre para la Ruta Nacional 40 en San Juan. El financiamiento tendrá cuatro años de gracia y requiere el decreto de Nación.

El vicepresidente corporativo de programación estratégica de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Cristian Asinelli, confirmó el crédito destinado a reactivar las obras en la Ruta Nacional 40 en San Juan. La línea fue aprobada por el directorio del organismo el 1 de octubre y está dirigida al Estado provincial con aval de la Nación, un requisito previsto para este tipo de financiamiento multilateral.

Condiciones del préstamo Asinelli explicó en el programa De Sobremesa, de Telesol, que el préstamo tiene un plazo de devolución de 15 años y contempla cuatro años de gracia, es decir, un período inicial en el que no se paga capital. Señaló además que se trata de créditos con destino específico y tasas ubicadas entre las más bajas del mercado, calculadas sobre la tasa SOFR —la referencia que reemplazó a la Libor para fijar intereses de préstamos en dólares— más un margen mínimo. Según precisó, la CAF controla cada desembolso a medida que se certifican los avances de la obra, para asegurar que los recursos se apliquen al proyecto aprobado.

Aval nacional y trámite pendiente El directivo indicó que, por la normativa vigente en Argentina, una provincia necesita el aval de Nación para acceder a créditos de organismos multilaterales. En este caso, dijo que ese aval ya fue otorgado, pero todavía resta que el Estado nacional emita el decreto correspondiente y que se firme el contrato para habilitar el inicio de los desembolsos. Recién después de esa instancia podrán arrancar los trabajos sobre la traza.

Estado de la traza Asinelli también recorrió la ruta esta semana y sostuvo que el deterioro es severo. “Esta semana la fui a recorrer y es realmente lamentable el deterioro que tiene, es una ruta que mata”, afirmó. Además, vinculó el mal estado del camino con mayores costos logísticos y señaló que encarece entre un 20 y un 25 por ciento el transporte de cargas, un dato relevante para la actividad productiva y comercial que utiliza ese corredor vial.

Próximos pasos Con la aprobación del directorio de la CAF ya resuelta, la ejecución depende ahora de las formalidades pendientes entre la provincia y el gobierno nacional. El contrato y el decreto son las instancias que habilitarán los desembolsos iniciales y, con ellos, la puesta en marcha de la obra en la Ruta Nacional 40.