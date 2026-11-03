El SMN prevé una jornada cálida y mayormente nublada para el martes 3 de noviembre . Por la tarde y la noche se esperan ráfagas del suroeste de hasta 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este martes 3 de noviembre en San Juan una mínima de 16°C y una máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. El pronóstico oficial ubica el tramo de mayor temperatura en horas de la tarde, cuando también comenzará a intensificarse el viento.

Durante la madrugada, el organismo prevé cielo mayormente nublado y una brisa del sector sur. En la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad parcial y sin cambios relevantes en la temperatura. Ese comportamiento inicial marca una transición hacia una tarde más ventosa.

Viento del suroeste Desde la tarde, el viento rotará al suroeste y podría presentarse con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En ese momento se alcanzará la máxima prevista de 30°C, según el informe difundido por el SMN. La combinación de calor y viento puede modificar la percepción térmica en distintos sectores de la provincia.

Por la noche continuará el cielo mayormente nublado y persistirá el viento del suroeste, nuevamente con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 23°C. El dato central para seguir la evolución del tiempo será la persistencia de esas ráfagas durante la segunda parte del día.