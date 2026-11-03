La iniciativa busca promover la vinculación entre la universidad y el departamento, acercando herramientas de formación profesional que respondan a las necesidades productivas y laborales de Jáchal.

La Municipalidad de Jáchal continúa fortaleciendo las oportunidades de capacitación y formación para los vecinos del departamento. En este marco, la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) suscribió un acuerdo de trabajo conjunto, con el objetivo de impulsar nuevas propuestas académicas y de formación laboral para los próximos meses.





La firma del acuerdo contó con la presencia del Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, autoridades universitarias y el intendente Dr. Matías Espejo, quien acompañó esta importante instancia institucional orientada a acercar nuevas herramientas educativas y de capacitación para los habitantes del departamento.





Entre las propuestas previstas se encuentran trayectos formativos vinculados a Guia de Montaña, una opción para Jáchal en formar profesionales de la actividad, donde va a intervenir la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la Secretaría de Extensión de la UNSJ.





La iniciativa busca promover la vinculación entre la universidad y el departamento, acercando herramientas de formación profesional que respondan a las necesidades productivas y laborales de Jáchal, al mismo tiempo que fortalecen la inclusión educativa y el desarrollo local.





Desde la Municipalidad se destaca la importancia de continuar generando alianzas con instituciones educativas de prestigio como la UNSJ, entendiendo que la capacitación y el acceso al conocimiento constituyen pilares fundamentales para el crecimiento personal, la inserción laboral y el desarrollo de toda la comunidad.