El secretario de Infraestructura de San Juan, Ariel Villavicencio, visitó los estudios de Telesol y brindó precisiones sobre el plan provincial de obras que comprende la construcción de 30 barrios mediante financiamiento internacional y la intervención sobre la Ruta Nacional 150. El funcionario remarcó que las primeras tareas ya comenzaron tras la firma de los contratos correspondientes. Según indicó, el objetivo trazado por el Poder Ejecutivo provincial es tener todos los proyectos habitacionales en marcha antes de que finalice el año.

Métodos constructivos

Respecto a los métodos constructivos, Villavicencio explicó que la mayor parte de los barrios mantendrá el formato tradicional, aunque un 20% promedio se desarrollará bajo sistema en seco o no tradicional. Sobre este punto, el secretario sostuvo: "Ante los efectos sísmicos, todo lo que sea liviana es favorable. Entonces, en este caso, ese tipo de construcción sería incluso más favorable que la construcción tradicional". Añadió que estas estructuras cuentan con aprobación técnica y aportan ventajas de aislación térmica y rapidez de ejecución.

Plazos y adjudicación

En cuanto a los tiempos, el secretario detalló que los plazos de obra van desde los 8 o 10 meses hasta los 18 meses, según el tipo de complejo. El primer barrio en iniciar movimientos de terreno y armado de obrador es Paso de los Andes, con una previsión de ejecución de 12 meses. Según precisó Villavicencio, 26 de los 30 barrios entrarán en la adjudicación por sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), mientras que los 4 restantes corresponden a convenios gremiales. La instancia pública de selección se estima para los primeros meses de 2027, a través de los canales oficiales del organismo y de la Caja de Acción Social.

"El gobernador nos ha pedido que en diciembre ya tengamos prácticamente los 100% de los barrios ya en principios de ejecución", puntualizó Villavicencio. En ese marco, el funcionario convocó a los inscriptos en el IPV y a los nuevos aspirantes a revisar su documentación y actualizar sus legajos a través de la página web de la repartición, con el fin de estar en condiciones de participar cuando comience el proceso formal de adjudicación.

Obras en la Ruta 150

Por último, Villavicencio se refirió al anuncio sobre la Ruta 150, en el tramo que vincula los departamentos de Jáchal e Iglesia. Se trata de una primera etapa de repavimentación de 22 kilómetros entre las localidades de Las Flores y Colola. El plan contempla, según detalló el secretario, el ensanche de banquinas, la colocación de nueva cartelería, demarcación horizontal y trabajos sobre cruces clave de la traza: "Ya se están abordando tres intersecciones, en general son seis, pero tres son las que ya se están interviniendo", concluyó el funcionario.