Durante los primeros nueve meses de 2026, San Juan registró 69 muertes como consecuencia de siniestros viales, según el informe del Observatorio Vial Familias del Dolor y la Esperanza. El relevamiento permite identificar patrones de riesgo por tipo de vehículo, edad, día de la semana y momento del día. La serie estadística que sostiene ese seguimiento se remonta a 2008.

Motociclistas y peatones El informe ubica a las motocicletas como el grupo con más víctimas fatales, con 36 casos. Detrás aparecen los automovilistas, con 13 fallecidos, y los peatones, con 9. Además, se registraron 5 ciclistas, 3 personas que viajaban en camiones, 2 en camionetas y 1 caso en la categoría “otros”. La distribución confirma que la mayor carga de mortalidad se concentra en usuarios de vehículos de dos ruedas y en personas expuestas sin protección vehicular.

Edad y género El tramo etario más afectado fue el de 20 a 29 años, con 20 muertes. Luego se ubicó el grupo de 60 a 69 años, con 11 casos. En las franjas de 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años se contabilizaron 7 fallecidos en cada una, mientras que hubo 5 víctimas de 70 a 79 años, 4 sin edad determinada, 4 de 10 a 19 años, 3 de 80 a 89 y 1 menor de entre 0 y 9 años. En cuanto al género, el observatorio registró 49 hombres y 20 mujeres.

Distribución temporal El patrón semanal también muestra una concentración en el fin de semana. Sábados y domingos sumaron 15 víctimas fatales cada uno, el valor más alto del período. El viernes registró 9 casos, mientras que lunes, jueves y miércoles tuvieron 8 fallecidos por día. Los martes presentaron el número más bajo, con 6. En relación con el momento del día, el informe contabilizó 37 muertes durante la jornada diurna, 29 en horario nocturno y 3 sin dato determinado.

Alcance del registro El documento incorpora geolocalización de los fallecimientos ocurridos en 2026, con detalle de víctimas, fechas y tipo de incidente en distintos puntos de la provincia y en el Gran San Juan. Ese nivel de desagregación permite ubicar los hechos en el territorio y seguir la evolución de los riesgos viales por zona y franja horaria. Para el observatorio, el acumulado histórico desde 2008 asciende a 2.102 víctimas fatales por hechos viales en la provincia.

El dato de cierre del informe es que el registro corresponde a los primeros nueve meses del año y, por lo tanto, aún puede variar con los siniestros que se incorporen en el último trimestre de 2026. La actualización de esa base estadística será la referencia para medir si se modifica la tendencia observada hasta septiembre.