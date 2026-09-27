La Municipalidad de Rawson inscribirá desde el lunes 28 de septiembre a cursos para mayores de 18 años. La oferta incluye oficios tradicionales y contenidos digitales, con cupos limitados.

La Municipalidad de Rawson, a través de la Dirección de Empleo, abrió una nueva instancia de formación con 13 talleres de oficio orientados a ampliar herramientas de inserción laboral para vecinos del departamento. La propuesta incluye capacitaciones gratuitas en oficios tradicionales y en contenidos vinculados con tecnología y producción digital.

Las inscripciones comenzarán este lunes 28 de septiembre, de 8 a 13, y serán únicamente presenciales en la Dirección de Empleo, ubicada en Galería San Martín (Ex Coloso), calle Tacuarí 529 (O), en Rawson. Según la información oficial, la modalidad presencial responde a la organización del proceso de admisión y al cupo disponible para cada taller.

Oferta de cursos Los talleres disponibles son Manicura, Introducción a la Cosmética, Peluquería Masculina, Panificación, Pastelería, Electricidad Domiciliaria, Docente de Ayuda a la Inclusión (DAI), Asistente Materno Infantil (AMI), Celador para el Aula, Construcción en Seco, Inteligencia Artificial – Contenido Digital, Plomería y Corte y Confección Textil. La nómina combina oficios con demanda sostenida en servicios y construcción con propuestas asociadas a nuevas herramientas de formación.

La iniciativa está destinada exclusivamente a personas mayores de 18 años y cuenta con cupos limitados. Para completar la inscripción será necesario concurrir con DNI original y una fotocopia del documento, de acuerdo con los requisitos informados por el municipio.

Política de empleo Desde la gestión departamental indicaron que la propuesta forma parte de las políticas de capacitación y formación laboral impulsadas por el Gobierno de Rawson. El objetivo oficial es acercar herramientas concretas para aprender un oficio, perfeccionar conocimientos y ampliar las posibilidades de acceso al trabajo. Quienes necesiten consultar detalles adicionales sobre talleres, requisitos e inscripción pueden ingresar al sitio https://rwsn.ar/oficiosrwsn.