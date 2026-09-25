Familias de tres escuelas de la UNSJ recurrieron a la Justicia Federal para frenar el impacto de los paros docentes. Dicen que ya se acumularon 36 días sin actividad.

Los padres autoconvocados de los tres colegios preuniversitarios de la UNSJ presentaron ante la Justicia Federal un recurso de amparo para garantizar el dictado de clases y reducir el efecto de las medidas de fuerza docentes sobre el ciclo lectivo. La presentación apunta a la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. Según el planteo, la acumulación de jornadas sin actividad escolar motivó la decisión de acudir a la vía judicial.

La acción fue impulsada formalmente por 18 padres, aunque el grupo sostiene que el reclamo tiene un respaldo más amplio. En los últimos días reunieron 189 firmas mediante una declaración de voluntad, con el objetivo de dejar constancia de que la presentación no se limita a quienes aparecen como firmantes del amparo. El colectivo está integrado por más de 600 padres, que representan a unos 3.000 estudiantes.

Origen del reclamo

El planteo surgió por la acumulación de días sin clases a raíz de las medidas de fuerza en el ámbito universitario. Los padres sostienen que la presentación no busca impedir el reclamo laboral de los docentes, sino evitar que ese conflicto derive en la interrupción de las clases de los alumnos. En ese marco, pidieron que la Justicia analice alternativas para sostener la continuidad educativa.

Costos y antecedentes

Para avanzar con la acción judicial, las familias reunieron previamente $3.060.000 destinados a cubrir los gastos legales. La estrategia comenzó a tomar forma en agosto, cuando evaluaron recurrir a la Justicia ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. A comienzos de septiembre, estimaban que los alumnos ya acumulaban 36 días sin clases en el ciclo lectivo.

El conflicto se desarrolla en 2026 y alcanza a los tres establecimientos preuniversitarios de la UNSJ. Ahora será la Justicia Federal la que deba analizar el amparo y definir si corresponde adoptar alguna medida para garantizar el dictado de clases. La presentación abre una nueva instancia en una controversia que involucra a la comunidad educativa sanjuanina y a las medidas de fuerza en el ámbito universitario.