El Gobierno provincial prepara asistencia financiera y medidas de control por el impacto de El Niño en los cultivos. La prioridad está en hongos, plagas y prevención de contingencias.

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta al sector productivo sanjuanino y al Gobierno provincial, que trabaja sobre un escenario de mayores precipitaciones y humedad ambiental. La principal preocupación oficial está puesta en las enfermedades que pueden afectar a los cultivos, en especial a la viticultura y la producción hortícola. La estrategia incluye prevención sanitaria, financiamiento para insumos y refuerzo de los programas de control de plagas.

Así lo explicó el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno Mas, en una entrevista en el programa Conversatorio, conducido por Marian Pallarez. El funcionario señaló que, además de las tareas vinculadas a la infraestructura hidráulica y la prevención de contingencias, el desafío inmediato pasa por anticiparse a los problemas sanitarios que puede provocar este escenario climático. La definición oficial surge en un contexto en el que todavía no es posible precisar la intensidad ni el momento de los eventos más relevantes.

Riesgo sanitario en las fincas Uno de los principales focos de atención está en la aparición de hongos y otras enfermedades asociadas a la humedad, que pueden derivar en podredumbre y pérdidas en las fincas. Moreno Mas indicó que la Secretaría trabaja con alertas sanitarias cada vez que se registran condiciones de humedad relativa elevada y temperaturas favorables para el desarrollo de esos organismos. Ese esquema busca reducir daños en una campaña que puede verse afectada por lluvias más frecuentes o prolongadas.

En paralelo, la Agencia Fiduciaria San Juan puso a disposición del sector productivo una línea de financiamiento para la compra de productos fitosanitarios, es decir, insumos destinados al control de plagas y enfermedades. Según explicó el secretario, se trata de créditos con tasas de interés bajas y un período de gracia para facilitar la aplicación de tratamientos preventivos y, cuando sea necesario, curativos. La herramienta apunta a sostener la capacidad de respuesta de los productores frente a un escenario de mayor presión sanitaria.

Plagas y mosca de los frutos Otro de los ejes de trabajo es el control de plagas cuarentenarias, con foco en la lobesia botrana, conocida como polilla de la vid. Moreno Mas detalló que se vienen realizando aplicaciones aéreas, uso de drones y entrega de productos para productores, con el objetivo de alcanzar una cobertura cercana a las 10.000 hectáreas. La intención oficial es que los propios productores puedan completar los tratamientos en sus fincas y ampliar el alcance de las acciones de control.

También anticipó un refuerzo contra la mosca de los frutos. En ese sentido, explicó que se acondiciona la BioPlanta para incrementar la producción de insectos estériles y llegar a una liberación de aproximadamente 20 millones de pupas por semana. Además, se realizó un cambio de cepa con el propósito de mejorar la efectividad del programa. Moreno Mas agregó que se realizaron alrededor de 80 charlas de capacitación y concientización, con entrega de trampas a vecinos que tienen árboles frutales en sus viviendas, para evitar que esos espacios se conviertan en focos de reproducción.

Ganadería y granizo En la misma entrevista, el secretario se refirió a la actividad ganadera y sostuvo que todavía tiene un desarrollo limitado en la provincia. Según precisó, San Juan cuenta con un padrón de aproximadamente 40.000 cabezas de ganado bovino distribuidas en distintos departamentos. Indicó además que el Ministerio de Producción lleva adelante campañas sanitarias, con provisión de vacunas, personal para las aplicaciones y controles destinados a sostener las condiciones sanitarias y ambientales de la actividad.

Moreno Mas también advirtió que resulta difícil fijar fechas concretas para posibles tormentas con granizo, aunque mencionó episodios registrados en Mendoza y en Iglesia, además de heladas en septiembre y nevadas en la cordillera durante noviembre. Como respuesta, informó que se trabaja en la puesta en marcha de un sistema de alertas con información meteorológica y territorial más precisa. El objetivo provincial es mejorar la capacidad de prevención y respuesta del sector productivo frente a un clima que mantiene en vigilancia a la agricultura sanjuanina.