La Policía de San Juan prepara un operativo especial para controlar la salida de colectivos hacia Buenos Aires, en el marco de la llegada del papa León XIV a la Argentina y de la participación prevista de fieles sanjuaninos en las actividades programadas. El dispositivo apunta a ordenar el movimiento de unidades, verificar personas y reforzar la seguridad en los puntos de partida. La medida fue confirmada por el jefe de la fuerza, Néstor Álvarez.

Controles en Terminal y salidas Álvarez explicó en diálogo con Radio Mil20 que la Policía ya conoce la cantidad de personas y de unidades de transporte que viajarán para participar de los encuentros con el pontífice. Según detalló, el operativo incluirá presencia policial durante la salida de los micros y controles en la Terminal de Ómnibus. También se seguirá la actividad de las empresas de transporte, debido a que algunas no estarían recibiendo paquetes destinados a quienes viajan para ver al Papa.

El jefe policial sostuvo: “Nosotros vamos a disponer de un dispositivo de seguridad a la hora de la salida de los colectivos, como así también en la Terminal de Ómnibus”. La intervención prevé además la posibilidad de realizar cortes de calles si las circunstancias lo requieren. Si no fuera necesario interrumpir la circulación, los efectivos acompañarán el movimiento de los vehículos y organizarán los controles.

Refuerzo en límites provinciales Otro de los puntos previstos será el refuerzo de la vigilancia en los límites provinciales, donde se harán verificaciones vinculadas con la salida de los colectivos. Álvarez mencionó también la zona de la Catedral y otros lugares desde donde partirán contingentes religiosos. Entre ellos, indicó que tendría previsto salir un colectivo desde la iglesia de Barcelona Puro.

Además, la Policía deberá informar al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la cantidad de personas que viajarán desde San Juan, para que las autoridades nacionales dispongan de esos datos en el marco de la organización general. Esa comunicación oficial forma parte del esquema de coordinación entre la jurisdicción provincial y el nivel nacional ante el traslado de contingentes religiosos.

Inicio este sábado Respecto del cronograma, el jefe de la fuerza confirmó que los trabajos comenzarán este sábado con tareas preliminares. La identificación y los controles específicos se realizarán en las fechas en que partan los distintos colectivos hacia Buenos Aires. De ese modo, el operativo quedará atado al calendario de salidas y al número final de unidades y pasajeros que se movilicen desde la provincia.