El Gobierno de San Juan mantiene bajo evaluación la posibilidad de introducir nuevos cambios en los recorridos de la Red Tulum. La confirmación fue realizada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, en una entrevista con Radio Mil20, donde explicó que las modificaciones se estudian según las necesidades de los pasajeros y el funcionamiento del sistema de transporte público.

La funcionaria sostuvo que los trazados no son definitivos y que pueden modificarse cuando se detectan oportunidades para mejorar las conexiones y reducir los tiempos de viaje. Según indicó, uno de los objetivos es lograr recorridos más directos y evitar los denominados “kilómetros muertos”, es decir, los trayectos que realizan las unidades sin levantar pasajeros. Esa revisión alcanza a distintos departamentos de la provincia y, de acuerdo con lo expuesto por Palma, no está limitada a un sector puntual.

Criterio operativo

Palma afirmó que, en algunos casos, lo ideal sería que el colectivo llegue hasta la puerta de cada vecino, pero que eso no siempre es posible. Por ese motivo, señaló que se prioriza la circulación por vías principales para facilitar el acceso a destinos como el centro, la Terminal de Ómnibus o los hospitales. También explicó que, antes de concretar una modificación, se analiza qué alternativas de transporte tienen los vecinos afectados.

Entre los factores que se contemplan figura la existencia de otras líneas cercanas y la distancia que deberían recorrer los usuarios hasta una parada. La ministra precisó que, en algunos casos, ese desplazamiento puede implicar caminar una o dos cuadras. Ese análisis forma parte de la evaluación previa a cualquier cambio en los recorridos y apunta a medir el impacto concreto sobre los pasajeros.

Reclamos y revisión

En relación con las quejas surgidas por algunos cambios, Palma aseguró que las inquietudes están siendo atendidas e invitó a los usuarios a acercarse al Ministerio de Gobierno para plantear sus situaciones particulares. “Todos van a ser recibidos, a todos se les va a explicar y se va a evaluar la situación”, afirmó durante la entrevista.

La ministra agregó que las revisiones se realizan en conjunto con las empresas de transporte. Además, remarcó que el criterio no se limita a un departamento específico y que la intención oficial es conseguir recorridos más eficientes, reducir los kilómetros considerados innecesarios y evitar que esos costos terminen repercutiendo en el sistema para el conjunto de los pasajeros.