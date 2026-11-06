La comuna inspecciona barrios para ubicar cableado en la vía pública y reducir riesgos. Pidió no tocar ni mover los tendidos y avisar de inmediato.

El municipio de Rawson puso en marcha un operativo de control en distintas calles del departamento para detectar cables caídos en la vía pública. La medida apunta a identificar puntos de riesgo antes de que deriven en accidentes para vecinos y automovilistas.

Relevamiento eléctrico El director de área eléctrica de la comuna, Pedro Fernández, explicó que los equipos municipales recorren los barrios para relevar el estado del cableado eléctrico. Según indicó, el objetivo es actuar a tiempo y evitar que un cable caído termine lesionando a una persona.

Prevención Desde el municipio recomendaron que, ante la presencia de un cable caído, los vecinos no lo toquen ni intenten moverlo. La indicación oficial es dar aviso de inmediato a las autoridades para que intervenga un equipo técnico y se haga cargo de la situación.

El operativo se desarrolla en el marco de tareas preventivas sobre la red instalada en la vía pública, donde la detección temprana resulta clave para reducir incidentes. La comuna no informó en el texto un plazo de finalización ni un cronograma de intervención por sectores. Por ahora, la variable a seguir es la respuesta ante cada aviso y la continuidad de los relevamientos en los barrios.