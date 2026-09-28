​El anuncio se concretó en el stand provincial de la Feria Internacional de Turismo ante CEOs, directivos del sector y referentes de la industria.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presentó oficialmente, desde su stand institucional, la quinta edición del encuentro de empresarios aerocomerciales. Será una cita clave para el desarrollo provincial que tendrá lugar en San Juan del 26 al 28 de octubre de este año.





​La presentación estuvo dirigida a CEOs, ejecutivos de compañías aéreas, autoridades y referentes de los sectores turístico, productivo y minero. Ante los principales actores de la industria reunidos en el Predio La Rural, la delegación sanjuanina expuso las oportunidades de inversión y crecimiento de la provincia, marcando el inicio de una agenda orientada a potenciar y ampliar la conectividad aérea del territorio.





Esta iniciativa estuvo encabezada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte; Guido Romero, subsecretario de Turismo; Juan Castañares y director ejecutivo del San Juan Bureau; Mariano Carmona. También estuvieron representantes de Joy Airlines;

Sofía Silva, Plus Ultra; Hugo Díaz, Parana Air; Martín Rossani Costas; Royal Class; Bettina Bonafina y coordinador general del Encuentro de CEOs; Hernán Espíndola.





​El encuentro anunciado para el mes de octubre constituirá un espacio estratégico donde las aerolíneas podrán presentar sus proyectos de expansión y servicios.





A su vez, el Gobierno provincial junto al sector privado local darán a conocer en detalle el potencial turístico y las demandas de las industrias estratégicas de la región, combinando reuniones de negocios, mesas de trabajo con funcionarios y recorridos por puntos de interés.





​La concreción de esta presentación en el escenario de la FIT permitió posicionar formalmente a la provincia dentro de la agenda aerocomercial nacional e internacional.





De esta manera, la gestión provincial reafirma su compromiso de articular esfuerzos con el sector privado para impulsar nuevas rutas aéreas, promover el turismo receptivo y dinamizar la economía de San Juan.