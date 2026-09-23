La inducción gratuita se realizó durante cuatro días en 9 de Julio con simuladores para camiones y ómnibus. Participó el ministro Juan Pablo Perea y fue organizada por el Estado y empresas privadas.

Más de 300 personas participaron durante cuatro días de una inducción gratuita en manejo de camiones y ómnibus de alta exigencia, orientada a acompañar el desarrollo de la actividad minera en San Juan.

La capacitación se realizó este miércoles en el predio de ACER, ubicado en Ruta 20 kilómetro 8, en el departamento 9 de Julio, con la presencia del ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea. Según la información difundida, allí probó el simulador utilizado para entrenar a conductores en condiciones propias del transporte en alta montaña.

Durante la visita, Perea conversó con los capacitadores y con algunos de los choferes que realizaron la práctica. La actividad estuvo centrada en la preparación de quienes ya se desempeñan o buscan hacerlo en el transporte de cargas y pasajeros vinculado con la minería. El uso de simuladores apunta a incorporar entrenamiento específico para rutas de alta exigencia.

Articulación público-privada La inducción fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Minería, ACER, PAP Transporte y Logística, Dream, Acero y Roca y la Agrupación Cordillera de los Andes. La práctica se desarrolló en las instalaciones de ACER y tuvo un turno de una hora y quince minutos por participante. Esa modalidad permitió que más de 300 personas utilizaran el simulador a lo largo de las cuatro jornadas.

Formación para el transporte minero En su intercambio con los participantes, Perea destacó la necesidad de sostener instancias de formación para mejorar la preparación de los trabajadores frente al escenario que la minería comienza a desarrollar en la provincia. La capacitación se inscribe en ese proceso y busca reforzar condiciones de conducción en caminos de montaña, un aspecto operativo relevante para el transporte asociado a la actividad. La participación registrada en las cuatro jornadas mostró demanda por este tipo de entrenamiento.

La continuidad de estas instancias de formación dependerá de nuevas articulaciones entre el sector público y el privado, en un contexto en el que el transporte de cargas y pasajeros aparece como un eslabón necesario para la expansión minera en San Juan.