El SMN prevé una jornada cálida en San Juan, con mínima de 15°C y cielo parcialmente nublado. La máxima llegará a 32°C y el viento será leve del sur.

San Juan tendrá este sábado 26 de septiembre una jornada con temperaturas de agradables a cálidas y escasa nubosidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 32°C, en un día con viento leve del sector sur.

Durante la madrugada, el SMN prevé cielo algo nublado y una brisa leve del sur. Ese comportamiento se mantendrá en la mañana, con temperaturas en ascenso a medida que avance la jornada. El dato es relevante para la planificación de actividades al aire libre y traslados en la provincia.

Condiciones de la tarde

En horas de la tarde, el cielo continuará algo nublado y persistirá la circulación de viento leve desde el sur. Será el tramo de mayor temperatura del día, con una máxima prevista de 32°C. No se informaron precipitaciones en el parte difundido por el organismo nacional.

Panorama nocturno

Hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y seguirá el viento leve del sur. La temperatura descenderá hasta rondar los 25°C, de acuerdo con la previsión oficial. Ese cierre deja una jornada sin cambios bruscos, con amplitud térmica marcada entre la mínima y la máxima.