Telesol participará este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, de 22 a 00 horas, de una transmisión especial en conjunto con otros medios de la provincia, con móviles desde el predio de la Fiesta Nacional del Sol, entrevistas y sorteos previos a la apertura oficial.

Este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, de 22 a 00 horas, se emitirá "La Previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026", una transmisión especial en simultáneo en la que participará Telesol junto a otros medios de comunicación de la provincia, según informó la organización del ciclo. La propuesta busca acompañar el clima festivo previo a la apertura oficial de la FNS 2026 con una cobertura conjunta desde el predio del evento.

Cobertura desde el predio

A diferencia de las coberturas habituales, el ciclo desplegará equipos periodísticos en puntos del predio como el Velódromo Vicente Chancay y el Estadio San Juan del Bicentenario, de acuerdo con lo informado por la organización. Desde esos puntos se registrará en tiempo real el montaje técnico, los ajustes organizativos y las transformaciones de los espacios antes de recibir al público. El objetivo declarado es mostrar el trabajo previo a la celebración, no solo su desarrollo una vez inaugurada.

Programación y sorteos

La emisión combinará información con entretenimiento a lo largo de sus cuatro horas totales entre ambas jornadas. Según el cronograma difundido, incluirá diálogos con responsables de la organización, notas de color y presentaciones en vivo de artistas y músicos locales. A esto se suma una instancia de interacción con el público mediante sorteos de merchandising oficial y de entradas para las tres noches de la FNS 2026.

Antecedente y alcance

La iniciativa retoma el esquema de una edición anterior de cobertura conjunta entre medios de la provincia, señaló la organización del ciclo. En esta ocasión, la transmisión integrará en una misma señal y frecuencia a distintos medios sanjuaninos, entre ellos Telesol, con el fin de ampliar el alcance de la cobertura previa al evento.

Quienes deseen seguir la transmisión también podrán hacerlo a través del streaming y las plataformas digitales de los medios adheridos a la iniciativa. Datos a seguir: la transmisión se extiende el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, de 22 a 00 horas, como antesala a la apertura oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026.