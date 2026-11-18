La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, desplegará un operativo integral durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el predio del estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario. El dispositivo incluirá efectivos de distintas dependencias y una coordinación específica para cubrir los espacios de la celebración. La organización oficial busca ordenar el ingreso, la circulación interna y la respuesta ante eventuales incidentes durante las tres jornadas.

Despliegue y cobertura

Según el esquema informado, participarán 750 efectivos, distribuidos en anillos de seguridad y en puntos estratégicos del predio. Habrá personal en accesos, inmediaciones e interior del recinto, con presencia en boleterías, circulación interna, feria temática, estacionamientos y escenarios principales. También se prevé acompañamiento para desplazamientos de artistas y delegaciones, además de unidades especiales con funciones preventivas y de asistencia. La cobertura alcanzará, además, las actividades previstas en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Controles de ingreso y tránsito

Uno de los ejes centrales será el control de ingreso, con el objetivo de ordenar el acceso de asistentes y evitar el ingreso de elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad. El operativo también abarcará los corredores viales que rodean el predio. El segundo anillo comprenderá tareas preventivas hasta calle Mendoza, mientras que el primero cubrirá el perímetro delimitado por calle 7, colectora este, Ruta Nacional 40, calle General Acha y calle 6. En paralelo, se dispondrán sectores habilitados para estacionamiento dentro del predio y sus inmediaciones, con personal encargado de organizar el ingreso y la ubicación de vehículos.

Accesos habilitados

Para quienes concurran en vehículos particulares, la vía principal de acceso será la Ruta Nacional 40. Los conductores que circulen en sentido norte-sur podrán utilizar las salidas hacia calle 6 y continuar por los accesos habilitados hacia calle 7. También estará habilitado el ingreso por calle General Acha, con llegada al sector de estacionamiento del Estadio del Bicentenario. Otra alternativa será ingresar desde calle Mendoza hacia el este, utilizando las calles 6 y 7 para dirigirse al predio. No estará permitida la circulación vehicular por el lateral este de la Ruta Nacional 40, entre calles 6 y 7, con el fin de facilitar el desplazamiento peatonal y el paso de vehículos y dispositivos de emergencia.

Monitoreo y coordinación

El Centro de Operaciones Especiales (COE) tendrá a su cargo el seguimiento permanente del evento a través del sistema de videovigilancia del CISEM 911 (Centro Integral de Seguridad y Emergencias). Esa herramienta permitirá observar los distintos sectores del predio, detectar posibles situaciones de riesgo y coordinar respuestas ante cualquier eventualidad. El operativo se articulará con las distintas áreas de la Secretaría y con organismos provinciales vinculados a la prevención y asistencia de emergencias. El Gobierno de San Juan no informó cambios en el cronograma de la fiesta, por lo que el esquema de seguridad quedará vigente durante las tres jornadas previstas.