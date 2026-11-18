Esta mejora sanitaria representa un avance para la vitivinicultura del departamento, abre nuevas oportunidades comerciales y constituye un paso previo hacia la declaración de zona libre de la plaga.

Calingasta logró un importante avance sanitario al alcanzar el estatus de zona de baja prevalencia de Lobesia botrana, dejando atrás la condición de zona bajo control de esta plaga que afecta directamente a la producción de uva y a una de las principales economías regionales de San Juan.





Este resultado es fruto del trabajo sostenido de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la articulación con el sector vitícola del departamento.





Lobesia botrana es una plaga que afecta los cultivos de vid y puede generar importantes pérdidas productivas y económicas. Por eso, reducir su presencia y alcanzar mejores condiciones sanitarias es fundamental para proteger la actividad vitícola y acompañar el crecimiento de esta economía regional.





En este sentido, el nuevo estatus constituye también un paso previo hacia el objetivo de alcanzar la declaración de zona libre de Lobesia botrana, lo que permitirá seguir ampliando las oportunidades para el sector.





El avance cobra especial importancia para Calingasta, un departamento con condiciones climáticas privilegiadas para la producción vitivinícola, que viene mostrando un crecimiento y una expansión de sus vinos. Contar con mejores condiciones sanitarias fortalece ese desarrollo y genera nuevas perspectivas para sus productores, bodegas y familias sanjuaninas.