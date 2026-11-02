Como todos los meses, el Ministerio de Salud, a través del IPHEM, implementa esta estrategia para aumentar las reservas de sangre, garantizar su disponibilidad y concientizar a la población sobre la importancia de este acto solidario.
Las colectas constituyen una oportunidad para que los sanjuaninos se sumen a una acción que permite salvar vidas y contribuir al cuidado de la salud de la comunidad.
El cronograma de colectas de sangre es el siguiente:
Viernes 6 de noviembre. Hospital Dr. José Giordano. Departamento Albardón
Domicilio: D.F.Sarmiento s/n, Albardón, San Juan
Horario: 8:00 – 12: horas
Domingo 8 de noviembre. Departamento Capital
Domicilio Parque de Mayo. Paseo de los Artesanos
Horario: 15:00 a 19:00 horas
Martes 10 de noviembre. Departamento Jáchal
Domicilio: RN 150, Jáchal
Horario: 8:30 – 12:00 Horas
Miércoles 11 de noviembre. Departamento Caucete
Lugar: Desarrollo infantil del Hospital Dr. Cesar Aguilar
Domicilio: Diag. Sarmiento 42, Caucete
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Viernes 13 de noviembre. Departamento Pocito
Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni
Domicilio: Av. Int. Joaquin Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Lunes 16 de noviembre. Departamento Valle Fértil
Lugar: Salón de UDAP
Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha
Horario de colecta: 9:00 – 12:00 Horas
Organiza: Hospital Dr. Alejandro Albarracín
Miércoles 18 de noviembre. Departamento Capital
Lugar: Operativo San Juan Cerca
Domicilio: A confirmar
Horario de colecta: 8:00 – 12:00 horas
Organiza: San Juan Cerca
Sábado 21 de noviembre. Departamento Capital
Lugar: Iglesia Universal del Reino de Dios
Domicilio: Av. Rioja Sur 346, San Juan
Horario de colecta: 8:00 – 12:00 Horas
Martes 24 de noviembre. Departamento Jáchal
Lugar: Gendarmería Nacional
Domicilio: Vicuña Larrain, San José de Jáchal, San Juan, Argentina
Horario de colecta: 8:30 – 12:00 Horas
Viernes 27 de noviembre. Departamento Angaco
Lugar: Centro de Jubilados de Angaco
Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson – Angaco
Horario: 8:00 – 12:00 horas.
Colabora Hospital Dr. Rizo Esparza
Requisitos para donar sangre
- Tener entre 18 y 65 años
- Pesar más de 50 kg
- No tener síntomas tales como: dolor de garganta, diarrea, fiebre.
Esperar para donar sangre si en los últimos 6 meses
- Tuviste alguna cirugía
- Múltiples parejas sexuales
- Si en los últimos 12 meses: te realizaste tatuajes, piercing, tratamientos estéticos que incluyan agujas, acupuntura o similar.
Podes Donar
- con hipertensión controlada
- si sos diabético y no requerís insulina
- Si tenés hipotiroidismo