La concentración será a las 18 en la Plaza 25 de Mayo y reunirá a organizaciones sociales y gremiales. El pedido de justicia por tres femicidios ocurridos este año marcará la jornada.

San Juan se moviliza esta tarde por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una concentración prevista para las 18 en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria reunirá a organizaciones sociales, gremiales y civiles en el centro de la capital provincial. La marcha se inscribe en una jornada internacional de reclamo y visibilización sobre la violencia de género.

La organización está a cargo del colectivo Ni Unx Menos San Juan, bajo el lema “Contra el odio y la violencia, lucha y resistencia”. Entre los espacios convocantes figuran Amas de Casa del País, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidad y ADICUS. La presencia de esas entidades marca una articulación entre organizaciones sociales, gremiales e institucionales en una fecha de alcance internacional.

Reclamos en la marcha Uno de los ejes centrales será el pedido de justicia por Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa, las tres mujeres víctimas de femicidio en San Juan este año, en hechos registrados en solo dos meses. Desde ADICUS señalaron: “Detrás de cada femicidio hay una trama de desigualdades, violencias y responsabilidades estatales que exige respuestas concretas. Mientras tanto, se debilitan las políticas públicas de prevención y asistencia, y se profundizan las condiciones de precarización y desigualdad que también condicionan la vida de las mujeres”. El planteo pone el foco en la demanda de respuestas estatales y en la continuidad de las políticas de prevención y asistencia.

Recorrido previsto Laura Vera, presidenta del Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres y titular de Amas de Casa del País, indicó que la concentración en la plaza será el punto de encuentro de las distintas columnas. Cada agrupación se ubicará detrás de su bandera antes de iniciar la caminata. Según explicó, el recorrido comenzará alrededor de las 19 hacia el oeste por Av. Ignacio de la Roza y luego girará al norte por Av. Alem.

La columna hará una breve parada frente al CAVIG, sigla de Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, que funciona como espacio de atención y contención para casos de violencia familiar y de género. Después continuará hacia el norte hasta Av. Libertador, doblará al este hasta calle Mendoza y regresará a la Plaza 25 de Mayo, donde finalizará la manifestación. Al cierre se leerá un documento elaborado por las organizaciones participantes, con un repaso de la situación de las mujeres y diversidades en la provincia y de los reclamos pendientes.

Antecedentes y marco legal El 25 de noviembre fue elegido como fecha de lucha contra la violencia de género en recuerdo de las hermanas Mirabal, activistas asesinadas en 1960 en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Léonidas Trujillo. En 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá, se estableció esa fecha como jornada internacional. En ese marco, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres reconoce distintos tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, además de modalidades como la doméstica, la institucional, la laboral, la obstétrica, la mediática y la digital.

La línea 144 está disponible de manera gratuita las 24 horas para pedir ayuda o para denunciar una situación de violencia de género. La marcha culminará en la plaza con la lectura del documento común, mientras la agenda pública provincial vuelve a quedar atravesada por los tres femicidios registrados en lo que va del año.