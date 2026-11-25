La actividad se hizo en el centro de San Juan con asesoramiento y propuestas interactivas. También se replicó en centros de salud y hospitales de la provincia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Ministerio de Salud realizó una jornada de sensibilización y concientización en el cruce de las peatonales de San Juan. La propuesta tuvo como objetivo visibilizar las distintas formas de violencia, promover la prevención y acercar información a la comunidad.

La actividad incluyó propuestas interactivas y espacios de asesoramiento para que los vecinos conocieran los diferentes tipos de violencia, pudieran identificar situaciones naturalizadas y supieran cómo actuar ante esos casos. La iniciativa se desarrolló en un espacio de alta circulación del centro capitalino para ampliar el alcance de la campaña.

Alcance provincial En diálogo con la prensa, la licenciada Natalia Paesani, jefa de la División de Trabajo Social del Ministerio de Salud, explicó que la campaña busca generar conciencia no solo entre los equipos sanitarios, sino también en la población en general. “Queremos visibilizar las situaciones de violencia que nos atraviesan a todos, tanto al equipo de salud como a la población y a la comunidad en general”, señaló.

Paesani indicó que uno de los objetivos centrales es dejar de naturalizar comportamientos y situaciones que, por su repetición o por cuestiones culturales y generacionales, muchas veces no son reconocidos como manifestaciones de violencia. En ese sentido, remarcó la necesidad de trabajar en prevención y anticiparse a los hechos. “Lo ideal es que todos estemos informados, que sepamos y que podamos actuar, no solamente los equipos de salud, sino la sociedad como un todo”, afirmó.

Red sanitaria La licenciada precisó que la jornada realizada en el centro de la ciudad forma parte de una propuesta más amplia que se desarrolla de manera simultánea en distintos establecimientos sanitarios de la provincia. Según explicó, alcanza a centros de salud y hospitales de segundo y tercer nivel de atención, con el propósito de generar espacios donde las personas puedan expresar lo que están atravesando y recibir acompañamiento, orientación y asesoramiento.

Paesani también valoró la participación de los vecinos durante la actividad y sostuvo que el involucramiento de la comunidad resulta fundamental para abordar esta problemática. “En la medida en que participamos, nos involucramos y podemos tomar decisiones informadas, podemos representar un apoyo y una ayuda para esa persona que en ese momento lo necesita”, expresó. La campaña continuará en otros efectores de salud de la provincia, en una agenda articulada por el Ministerio de Salud.