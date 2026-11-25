El Gobierno provincial informó que los salarios de noviembre se depositarán el 28. Incluyen un aumento del 2,2% ligado al IPC de octubre de 2026.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los haberes de la Administración Pública Provincial correspondientes a noviembre de 2026 estarán acreditados en cajeros el sábado 28 de noviembre.

Según la comunicación oficial, los salarios de ese mes incluyen un incremento del 2,2%, equivalente a la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de octubre. Ese ajuste forma parte del esquema de actualización salarial vinculado a la evolución de precios.

La información difundida también recordó que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, lo que permite la extracción inmediata de los fondos una vez acreditados. Además, se mantienen vigentes las extracciones con tarjeta de débito en supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo Visa - Extra cash.

La fecha de acreditación resulta relevante para los agentes estatales porque determina el momento en que queda disponible el cobro mensual. En paralelo, el dato del aumento permite anticipar el impacto del ajuste sobre los ingresos de noviembre y su relación con la inflación medida en octubre de 2026.

Con este anuncio, el cronograma de pago queda fijado para el 28 de noviembre, mientras que la disponibilidad efectiva de los fondos dependerá del horario de acreditación en el sistema bancario. La operatoria de extracción continuará por los canales habituales informados por la provincia.