Antonio Ricardo Araya aceptó su responsabilidad en un caso de lesiones leves agravadas por el vínculo. Quedó con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Un sanjuanino fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir que golpeó a su madre en una vivienda del barrio Las Piedritas II, en Pocito. Se trata de Antonio Ricardo Araya, quien fue acusado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Según fuentes judiciales, la condena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado en una audiencia de presentación realizada el 3 de noviembre de 2026. En ese mismo acto, se declaró el caso como de flagrancia, es decir, con intervención inmediata de las autoridades tras el hecho. La resolución incluyó costas y la continuidad de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Hecho acreditado Las autoridades dieron por probado que el 1 de noviembre de 2026, cerca de las 9:35, Araya estaba en estado de ebriedad cuando discutió con su hermano. En ese contexto, su madre intervino para separarlos y recibió un golpe en la frente por parte de su hijo. La lesión fue calificada como leve, con un tiempo estimado de curación de cuatro días.

Ante la situación, la madre y la hermana del agresor avisaron al sistema de emergencias 911. Personal policial de la Comisaría Séptima acudió al domicilio y aprehendió al hombre en situación de flagrancia alrededor de las 9:50. La causa quedó encuadrada como lesiones leves agravadas por el vínculo, una figura que contempla un mayor reproche penal cuando la víctima tiene relación familiar con el imputado.

Intervención judicial La actuación fiscal estuvo a cargo de Nicolás Eduardo Alvo López. La audiencia fue presidida por la jueza de Flagrancia María Gema Guerrero, con la asistencia de la defensa ejercida por Carlos Reiloba. Además de la pena de prisión efectiva, se declaró la reincidencia de Araya, por lo que permanecerá con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La medida deja abierto un único paso procesal relevante: la firmeza del fallo. Hasta entonces, el condenado seguirá alojado en el penal bajo la decisión adoptada en el marco del proceso de flagrancia.