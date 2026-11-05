El programa cubrirá hasta el 100% de la obra con fondos del Bono San Juan. La operatoria para familias sin vivienda está prevista para 2027.

El Gobierno de San Juan anunció que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) relanzará una línea de 1.000 créditos individuales para construir en terreno propio. La operatoria estará financiada con fondos del Bono San Juan y apunta a familias que cuentan con un lote, pero no pueden afrontar el costo de la obra. Según la previsión oficial, el programa estaría en marcha durante 2027.

Cobertura total La principal modificación será que el IPV pasará de financiar el 80% al 100% del costo de la construcción. “Vamos a pasar de cubrir el 80% al 100% del costo de la obra”, explicó el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio. Para sostener ese esquema, el organismo reordenó la presentación de los proyectos y fijó un límite de metros cuadrados por vivienda.

Trámite y proyectos El IPV ofrecerá modelos de vivienda ya aprobados por la Dirección de Planeamiento para acelerar los trámites. De todos modos, cada familia deberá contratar a un profesional matriculado que se haga cargo del proyecto y de la ejecución de la obra. La inscripción se realizará de manera online, a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi).

Requisitos El crédito estará destinado a quienes no tengan otra vivienda ni una solución habitacional previa. El terreno deberá estar escriturado a nombre del solicitante, ya que el programa no financiará la compra del lote, y además tendrá que contar con acceso a los servicios básicos. Con ese esquema, el IPV busca concentrar el financiamiento en la construcción y no en la adquisición de tierra.

Asignación y plazos El organismo evalúa realizar dos o tres sorteos durante el año para distribuir los 1.000 créditos, con prioridad para quienes se anotaron hace más tiempo. El repago se hará en cuotas durante plazos de entre 15 y 20 años, bajo un esquema similar al que aplica el IPV en sus barrios tradicionales. La medida reactiva una herramienta que había quedado en pausa mientras el organismo terminaba los complejos de viviendas que tenía en ejecución.