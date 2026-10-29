El paro docente nacional de este jueves 29 de octubre tuvo un acatamiento dispar en San Juan, con escuelas de Capital prácticamente sin actividad y otras con funcionamiento normal. La diferencia se observó entre establecimientos vacíos y otros en los que solo asistieron equipos directivos y personal de maestranza. La medida afectó sobre todo al nivel primario, según el relevamiento realizado durante la mañana.

La protesta fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de justicia por la muerte de Nancy Godoy, docente correntina de 52 años. La organización sindical vinculó la medida con la necesidad de esclarecer lo ocurrido y reclamó una investigación judicial exhaustiva y transparente. La jornada tuvo repercusiones en distintas provincias, con niveles de adhesión variables.

Relevamiento gremial

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, informó que la adhesión al paro en la provincia alcanzó el 80%. También señaló que desde Supervisión y el Ministerio de Educación le comunicaron porcentajes de acatamiento ubicados entre el 80% y el 90%. La entidad docente había adherido a la convocatoria junto con UDA y AMET.

En paralelo, el Ministerio de Educación provincial había informado que las clases se desarrollarían con normalidad. Sin embargo, la observación de la jornada mostró una afectación concreta en distintos establecimientos, con mayor incidencia en la Ciudad y en el nivel primario. El contraste entre el anuncio oficial y el funcionamiento real de las escuelas marcó la jornada educativa en la provincia.

Antecedente y alcance

La medida nacional se originó tras la confirmación de la muerte de Nancy Estela Godoy, de 52 años, cuyo paradero se desconocía desde el 7 de octubre. CTERA expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad educativa, y pidió al Poder Judicial una investigación que permita determinar responsabilidades. En San Juan, el impacto del paro quedó expresado en la disparidad entre escuelas con actividad nula y otras con funcionamiento habitual.