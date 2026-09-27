La Provincia interviene ríos, canales y defensas antes de las crecidas estacionales. El operativo seguirá en los próximos días con más maquinaria y monitoreo.

Con la llegada del verano y el derretimiento de la nieve en la cordillera, el Gobierno de San Juan puso en marcha un operativo de obras preventivas en ocho departamentos de la provincia. El objetivo es reducir el riesgo de daños sobre familias, canales y otras obras vinculadas al sistema hídrico ante eventuales crecidas de ríos.

El plan está a cargo del Ministerio de Infraestructura y del Departamento de Hidráulica, con coordinación de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE). Según la información oficial, las tareas incluyen encauzamiento de ríos, refuerzo de defensas, limpieza de cauces y desagües, y reparación de compuertas. Ese esquema busca anticiparse al aumento de caudales que suele acompañar el deshielo.

Intervenciones por departamento En Iglesia, se refuerzan las defensas sobre el arroyo Agua Negra para proteger el canal de riego que abastece a Las Flores, Guañizuil y Rodeo, y se incorporó equipamiento para resguardar la laguna de Bella Vista. En Jáchal, se trabaja en el encauzamiento del río con dos frentes simultáneos, mientras que en el Dique Pachimoco se recuperaron 8 compuertas, por lo que ya funcionan 10 de 17 para derivar agua al Canal del Norte.

En Calingasta, las obras de defensa sobre el río Los Patos apuntan a proteger las tomas de riego de la zona, con un desvío de 100 metros y más de 1.000 metros de encauce y contención en Pampa del Indio. En Valle Fértil, ya opera una topadora en Astica y se prevé sumar más maquinaria para extender las tareas a Villa San Agustín y Usno.

Defensas y monitoreo En Zonda, se ejecutan trabajos de defensa sobre el río La Ciénaga y limpieza en el Dique Soldano. En Albardón, la intervención se concentra sobre el río Yakin para proteger el Canal General Albardón y el Canal del Norte, mientras se planifican nuevos frentes en otros cursos de agua de la zona. En Sarmiento, el municipio trabaja junto a Hidráulica en la limpieza de drenes y desagües, entre ellos el dren Sarmiento y el colector Bofinger.

En Ullum, se construyen y refuerzan defensas en la zona de La Usina a lo largo de 1.500 metros para proteger el Canal Chilote, que riega el 80% de la superficie agrícola local, y la calle Pedro Giménez. El director de Hidráulica, José María Ginestar, sostuvo que las medidas buscan “mitigar las consecuencias de un fenómeno extraordinario” y “tratar de encauzar los ríos para que generen la menor cantidad de daños”.

El operativo continuará en los próximos días con la incorporación de maquinaria de mayor potencia en Valle Fértil y Albardón, mientras siguen las obras en Ullum. El Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente de los ríos para definir nuevas intervenciones según evolucione el caudal de agua.