La entrega prevista para este jueves a estudiantes sanjuaninos fue suspendida debido a las condiciones climáticas. El operativo se retomará a partir del 6 de octubre, aunque todavía no hay una fecha definida para Pocito y Caucete.

La entrega de computadoras destinada a estudiantes sanjuaninos, prevista para este jueves, fue suspendida debido a las inclemencias climáticas y la presencia de viento Zonda que afectó a distintos sectores de la provincia.

El operativo será retomado a partir del 6 de octubre, según se informó, aunque todavía no existe una fecha exacta para la entrega de los equipos a los estudiantes de Pocito y Caucete que forman parte del programa “Maestro de América”.

Por el momento, las familias y estudiantes de ambos departamentos deberán aguardar la reprogramación oficial para conocer el día en que finalmente recibirán las computadoras.

La suspensión se produjo como consecuencia de las condiciones meteorológicas registradas en la provincia, que llevaron a modificar el cronograma previsto para esta semana.