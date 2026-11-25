El movimiento ocurrió a las 08:13:55 y fue percibido con intensidad II a III en la Ciudad de San Juan. No se informaron daños ni alteraciones severas.

Durante la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2026 se registró un sismo sentido con epicentro en la provincia de San Juan, según el informe oficial difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) a través de su portal de reportes epicentrales. El movimiento telúrico ocurrió a las 08:13:55 hora local y tuvo una magnitud de 2.8 en la escala sismológica de referencia del organismo.

De acuerdo con los datos técnicos publicados por el INPRES, el evento tuvo una profundidad de 5 kilómetros, por lo que se trató de un sismo superficial. El epicentro se localizó en las coordenadas -31.607 de latitud y -68.752 de longitud, en un sector ubicado aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 52 kilómetros al noroeste de Media Agua y 56 kilómetros al sur de Talacasto.

Percepción en superficie

En cuanto a la percepción del fenómeno en superficie, el reporte señala una Intensidad Mercalli Modificada de II a III en la Ciudad de San Juan. Esa escala describe un movimiento leve, advertido principalmente por algunas personas en reposo o en el interior de edificios. El informe no consignó daños estructurales ni interrupciones relevantes en la actividad cotidiana.

Contexto sísmico

La referencia a un sismo superficial es relevante porque, aun con magnitudes bajas, la cercanía del foco al terreno puede favorecer su percepción en áreas pobladas. En este caso, la combinación de una profundidad de 5 kilómetros y una localización próxima a la capital provincial explica que el temblor haya sido sentido en San Juan. El dato publicado por el INPRES quedó asentado en su sistema de reportes epicentrales y constituye la base técnica del registro oficial.

Dato operativo

Hasta el momento del informe, no se habían informado consecuencias materiales ni novedades adicionales sobre el episodio. La evolución de este tipo de eventos suele quedar sujeta a la actualización de los reportes oficiales del INPRES, que centraliza la información sísmica de la región.