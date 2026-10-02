La organización trasladó los turnos del viernes 2 por el alerta emitido por Protección Civil. Los artistas deberán verificar la nueva fecha y horario en los sitios oficiales.

La organización de la Fiesta Nacional del Sol reprogramó la audición de casting prevista para la tarde del viernes 2 de octubre, en los turnos del 12 al 22, por el alerta por viento Zonda emitido por Protección Civil. La medida alcanza la franja comprendida entre las 14:00 y las 17:20 horas. Según se informó, el cambio busca ordenar la convocatoria y adecuarla a las condiciones climáticas previstas para esa jornada.

Nuevo cronograma Las audiciones de esos turnos se realizarán durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, de acuerdo con la nueva asignación establecida por la organización. No se informó en el comunicado una nómina pública con la reprogramación individual de cada artista, sino que se dispuso una consulta personalizada por los canales oficiales. En consecuencia, quienes tenían turno asignado deberán verificar la modificación antes de concurrir.

Consulta oficial La organización indicó que la nueva fecha y horario pueden consultarse en fiestanacionaldelsol.com y castingfns.com.ar, en la sección convocatorias. Allí, en la opción “Consultá tu turno”, se debe ingresar el DNI y el correo electrónico utilizado al momento de la inscripción. Con esos datos, el sistema informa la nueva asignación de día y hora.

Seguridad y traslado La decisión fue adoptada, según el comunicado, para priorizar la seguridad de los artistas y facilitar condiciones adecuadas para su traslado y participación en las audiciones. El criterio se vincula con el alerta meteorológico vigente para la tarde del viernes, que motivó la suspensión de la instancia original. Hasta ahora, la organización no informó cambios adicionales sobre el resto del proceso de casting.

La variable a seguir es la actualización que figure en los sitios oficiales, donde cada postulante podrá confirmar su nuevo turno para sábado 3 o domingo 4 de octubre.

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